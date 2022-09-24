«Северсталь» с крупным счетом обыграла «Барыс»

Матч «Северсталь» у себя дома крупно выиграла у «Барыса». Матч регулярного чемпионата КХЛ закончился со счетом 5:2.

В успех хозяев вложились Кирилл Пилипенко, Руслан Абросимов и Александр Петунин, а также Дмитрий Моисеев, отметившийся дублем. В составе «Барыса» отметились Антон Сагадеев и Джерем Бракк.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Северсталь» (Череповец) — «Барыс» (Астана) — 5:2 (1:1, 3:1, 1:0) Голы: Моисеев — 1 (Колмыков, Хабаров), 2:02 — 1:0. Сагадеев — 3 (Бракко, Михайлис), 19:31 — 1:1. Пилипенко — 1 (бол., Вовченко, Пресс), 21:40 — 2:1. Абросимов — 2 (бол., Морозов, Лишка), 24:28 — 3:1. Петунин — 5 (Хабаров, Тихонов), 28:09 — 4:1. Бракко — 2 (бол., Грэм, Михайлис), 38:56 — 4:2. Моисеев — 2 (Думбадзе, Колмыков), 48:42 — 5:2Вратари: Шугаев — Гудачек (Бояркин, 28:09)Штраф: 4 — 10Броски: 31 (9+15+7) — 12 (5+3+4)

«Северсталь» прервала серию из трех поражений и набрала 11 очков. Она занимает 7-е место в Западной конференции.

«Барыс» расположился на 6-й строчке Востока с 9 баллами. Команда прервала победную серию из двух матчей.