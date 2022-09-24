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    Кудашов: Могли обыграть СКА и раньше. Сделали это сегодня

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Динамо СКА КХЛ
    Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (2:1 Б).

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    «Игра всем понравилась, атмосфера отличная, болельщики увидели все, что можно. И голы, и овертайм, и буллиты — и очки забрали.

    Особой принципиальности не было. Важно было понять, что мы можем обыгрывать. Игры идут через день, поэтому зацикливаться нет времени. Могли обыграть СКА и раньше. Сделали это сегодня.

    По сравнению со второй игрой ничего не меняли. Почистили некоторые тактические моменты. Дело в игроках, они должны верить, что им по силам.

    Команда молодая, силы есть. Уходить в оборону в Петербурге опасно. Старались искать у ворот соперников», — приводит слова тренера пресс-служба клуба.

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