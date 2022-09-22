Заварухин: В Новосибирске очень тяжело играть, болельщики гонят «Сибирь» вперед

Главный тренерпрокомментировал победу над новосибирской(5:3) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Тяжелая победа для нас, до этого не было побед в гостях. Мы просили ребят сыграть более строго, потому что на выезде немного другой хоккей.

В третьем периоде сыграли от обороны. Два быстрых гола, хорошо начали, но удаления перевернули игру. Здесь очень тяжело играть, болельщики гонят "Сибирь" вперед.

Дисбаланс в составе спецбригадам? У нас два звена, даже полтора играют в хоккей. Остальные выполняют черновую работу, но дисбаланса я не вижу.

У нас была пятая игра за 10 дней, плюс это Новосибирск, "Сибирь" хорошо двигается. Мы немного поменяли состав, вышедшие парни воспользовались шансом.

Как сыграл Олег Ли? Был немного закрепощен в начале игры. Забил гол, но был закрепощен», — передает слова Заварухина Sport24.