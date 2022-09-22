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    Заварухин: В Новосибирске очень тяжело играть, болельщики гонят «Сибирь» вперед

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Автомобилист Сибирь КХЛ
    Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал победу над новосибирской «Сибирью» (5:3) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Николай Заварухин
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    Николай Заварухин

    «Тяжелая победа для нас, до этого не было побед в гостях. Мы просили ребят сыграть более строго, потому что на выезде немного другой хоккей.

    В третьем периоде сыграли от обороны. Два быстрых гола, хорошо начали, но удаления перевернули игру. Здесь очень тяжело играть, болельщики гонят "Сибирь" вперед.

    Дисбаланс в составе спецбригадам? У нас два звена, даже полтора играют в хоккей. Остальные выполняют черновую работу, но дисбаланса я не вижу.

    У нас была пятая игра за 10 дней, плюс это Новосибирск, "Сибирь" хорошо двигается. Мы немного поменяли состав, вышедшие парни воспользовались шансом.

    Как сыграл Олег Ли? Был немного закрепощен в начале игры. Забил гол, но был закрепощен», — передает слова Заварухина Sport24.

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