«Салават Юлаев» обыграл «Амур» в серии буллитов

одержал гостевую победу над «Амуром» в рамках очередного матча регулярного чемпионата КХЛ.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Сергей Шмелев Фото: hcsalavat.ru

Встреча в Хабаровске завершилась со счетом 3:2 Б (2:1, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу уфимской команды.

У «Салавата» в основное время отличились Александр Хмелевский и Сергей Шмелев, а у хозяев — Ярослав Лихачев и Кэмерон Ли.

В серии буллитов автором решающего результативного броска стал Сергей Шмелев.

«Салават Юлаев» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Амур» находится на восьмой строчке.