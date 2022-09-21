«Салават Юлаев» обыграл «Амур» в серии буллитов

Сергей Шмелев Фото: hcsalavat.ru
Встреча в Хабаровске завершилась со счетом 3:2 Б (2:1, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу уфимской команды.
У «Салавата» в основное время отличились Александр Хмелевский и Сергей Шмелев, а у хозяев — Ярослав Лихачев и Кэмерон Ли.
В серии буллитов автором решающего результативного броска стал Сергей Шмелев.
«Салават Юлаев» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Амур» находится на восьмой строчке.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Амур» (Хабаровск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:3 Б (1:2, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы: Лихачев — 4 (Шаров, Оксентюк), 6:56 — 1:0. Хмелевский — 5 (Кулемин, Дроздов), 17:59 — 1:1. Шмелев — 4 (Кадейкин), 19:36 — 1:2. Ли — 1 (Руденков, Николишин), 39:11 — 2:2Победный буллит: ШмелевВратари: Аликин — ЕжовШтраф: 8 — 6Броски: 29 (9+7+8+5) — 40 (16+10+12+2)