«Трактор» разгромил «Нефтехимик»

на своем льду принимал нижнекамскийв рамках регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась крупной победой хозяев со счётом 4:0 (2:0, 2:0, 0:0).

На шестой минуте Сергей Калинин, реализовав численное большинство, вывел челябинцев вперёд. На 11-й минуте Владимир Ткачёв с передачи Альберта Яруллина удвоил преимущество «Трактора».

На 34-й минуте Алексей Бывальцев после паса Антона Бурдасова в третий раз поразил ворота гостей. На 37-й минуте Владимир Ткачёв с передачи Никиты Тертышного забил четвёртый гол. 35-летний Илья Проскуряков оформил шат-аут.

КХЛ «Трактор» (Челябинск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 4:0 (2:0, 2:0, 0:0) Голы: Калинин — 2 (бол., Пулккинен, Бурдасов), 5:41 — 1:0. Ткачев — 1 (Тертышный, Яруллин), 10:59 — 2:0. Бывальцев — 2 (Бурдасов), 33:12 — 3:0. Ткачев — 2 (Тертышный), 36:43 — 4:0Вратари: Проскуряков — Судницин (Мурыгин, 36:43)Штраф: 10 — 4Броски: 22 (10+8+4) — 36 (6+16+14)Судьи: Белов, Фатеев

Клуб из Нижнекамска проиграл все 6 встреч в регулярке (1 очко и 11-е место).

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» 18 сентября в Екатеринбурге сыграет с «Автомобилистом». «Трактор» 19 сентября примет «Авангард».