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    «Трактор» разгромил «Нефтехимик»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Трактор Нефтехимик
    «Трактор» на своем льду принимал нижнекамский «Нефтехимик» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась крупной победой хозяев со счётом 4:0 (2:0, 2:0, 0:0).

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    На шестой минуте Сергей Калинин, реализовав численное большинство, вывел челябинцев вперёд. На 11-й минуте Владимир Ткачёв с передачи Альберта Яруллина удвоил преимущество «Трактора».

    На 34-й минуте Алексей Бывальцев после паса Антона Бурдасова в третий раз поразил ворота гостей. На 37-й минуте Владимир Ткачёв с передачи Никиты Тертышного забил четвёртый гол. 35-летний Илья Проскуряков оформил шат-аут.

    КХЛ
    «Трактор» (Челябинск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 4:0 (2:0, 2:0, 0:0)
    Голы: Калинин — 2 (бол., Пулккинен, Бурдасов), 5:41 — 1:0. Ткачев — 1 (Тертышный, Яруллин), 10:59 — 2:0. Бывальцев — 2 (Бурдасов), 33:12 — 3:0. Ткачев — 2 (Тертышный), 36:43 — 4:0Вратари: Проскуряков — Судницин (Мурыгин, 36:43)Штраф: 10 — 4Броски: 22 (10+8+4) — 36 (6+16+14)Судьи: Белов, Фатеев

    Клуб из Нижнекамска проиграл все 6 встреч в регулярке (1 очко и 11-е место).

    В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» 18 сентября в Екатеринбурге сыграет с «Автомобилистом». «Трактор» 19 сентября примет «Авангард».

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