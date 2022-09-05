Шайба Радулова помогла «Ак Барсу» разыграть ЦСКА

Московскийпотерпел домашнее поражение от казанского(1:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе «барсов» отличился нападающий Александр Радулов, забросивший первую шайбу после возвращения в КХЛ.

Перед этим в составе «Ак Барса» голы на свой счет записали Илья Сафонов и Кирилл Панюков. В конце матча ЦСКА получил два гола в пустые ворота от Даниил Тарасова и Никиты Дыняка.

Единственную шайбу армейцев забросил форвард Виталий Абрамов.

КХЛ. Регулярный чемпионат ЦСКА (Москва) — «Ак Барс» (Казань) — 1:5 (1:1, 0:1, 0:3) Голы: Абрамов — 2 (бол., Карнаухов), 15:24 — 1:0. Сафонов — 1 (Воронков, Адамчук), 18:32 — 1:1. Панюков — 1 (Галимов, Хенкель), 22:38 — 1:2. Радулов — 1 (Кагарлицкий, Семенов), 48:21 — 1:3. Тарасов — 1 (п.в., Кагарлицкий, Адамчук), 59:25 — 1:4. Дыняк — 1 (Хафизуллин, Войнов), 59:39 — 1:5Вратари: Шарыченков (57:41 — 59:25) — БиляловБроски: 31 (13+7+11) — 30 (11+12+7)Штраф: 4 — 6

«Ак Барс» одержал первую победу под руководством нового главного тренера Олега Знарка. ЦСКА потерпел первое поражение в чемпионате, после двух побед на старте регулярки.