СКА усилился канадским защитником «Йокерита»

Петербургскийподписал контракт с бывшим защитником

Срок соглашения с игроком рассчитан на один сезон и будет действовать до 30 апреля 2023 года, сообщает клубная пресс-служба.

33-летний канадец за 4 сезона в составе финского клуба набрал 88 (29+59) очков в 177 играх в регулярных чемпионатах при полезности «+28». В 12 играх плей-офф добавил 1 (0+1) балл.

В 2022 году Грант выступил за сборную Канады на Олимпиаде-2022 в Пекине — 3 игры, 2 (1+1) очка.

В минувшем сезоне КХЛ Грант провел 27 матчей и набрал 12 (5+7) очков.