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    ЦСКА в овертайме одолел «Магнитку» и сократил отставание в финальной серии Кубка Гагарина

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    Магнитогорский «Металлург» потерпел домашнее поражение от московского ЦСКА (2:3 ОТ) в овертайме пятого матча финальной серии Кубка Гагарина.

    ЦСКА
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    ЦСКА

    В составе победителей в основное время отличились Константин Окулов и Максим Соркин, победную шайбу в овертайме забросил защитник Клас Дальбек.

    Голы хозяев записали на свой счет Максим Карпов и Егор Коробкин.

    КХЛ. Кубок Гагарина. Финал. Пятый матч
    «Металлург» (Магнитогорск) — ЦСКА (Москва) — 2:3 ОТ (0:0, 0:1, 2:1, 0:1)
    Голы: Окулов — 7 (Нестеров), 35:49 — 0:1. Карпов — 5 (бол.), 40:36 — 1:1. Коробкин — 1, 47:36 — 2:1. Соркин — 7 (Юртайкин), 53:56 — 2:2. Дальбек — 1 (Нестеров), 73:44 — 2:3Вратари: Кошечкин — ФедотовБроски: 39 (10+11+10+8) — 37 (13+8+11+5)Штраф: 4 — 8

    Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу «Магнитки». Шестая игра пройдет 28 апреля в Москве.

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