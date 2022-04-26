ЦСКА в овертайме одолел «Магнитку» и сократил отставание в финальной серии Кубка Гагарина

Магнитогорскийпотерпел домашнее поражение от московского(2:3 ОТ) в овертайме пятого матча финальной серии Кубка Гагарина.

В составе победителей в основное время отличились Константин Окулов и Максим Соркин, победную шайбу в овертайме забросил защитник Клас Дальбек.

Голы хозяев записали на свой счет Максим Карпов и Егор Коробкин.

КХЛ. Кубок Гагарина. Финал. Пятый матч «Металлург» (Магнитогорск) — ЦСКА (Москва) — 2:3 ОТ (0:0, 0:1, 2:1, 0:1) Голы: Окулов — 7 (Нестеров), 35:49 — 0:1. Карпов — 5 (бол.), 40:36 — 1:1. Коробкин — 1, 47:36 — 2:1. Соркин — 7 (Юртайкин), 53:56 — 2:2. Дальбек — 1 (Нестеров), 73:44 — 2:3Вратари: Кошечкин — ФедотовБроски: 39 (10+11+10+8) — 37 (13+8+11+5)Штраф: 4 — 8

Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу «Магнитки». Шестая игра пройдет 28 апреля в Москве.