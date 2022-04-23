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    Александр Овечкин — лидер сезона НХЛ по количеству голов среди капитанов

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    Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин лидирует в гонке снайперов текущего сезона Национальной хоккейной лиги среди капитанов команд, сообщает официальная страница подкаста Locked On Senators, специализирующегося на освещении матчей «Оттавы Сенаторз», в «Твиттере».

    Александр Овечкин
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    Александр Овечкин

    Форвард «столичных» забросил 50 шайб в 76 проведённых матчах. Он на семь голов опережает идущего вторым капитана «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида, который сыграл 77 встреч. На третьем месте расположился нападающий «Флориды Пантерз» Александр Барков, забросивший в 64 матчах сезона 38 шайб.

    В топ-7 также входят Стивен Стэмкос из «Тампа-Бэй Лайтнинг» (34 гола в 76 встречах), Бо Хорват из «Ванкувер Кэнакс» (31 шайба в 70 матчах), Дилан Ларкин из «Детройт Ред Уингз» (31 гол в 71 встрече) и Габриэль Ландеског из «Колорадо Эвеланш» (30 шайб в 51 матче).

    Отметим, что капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби делит восьмое место с игроком «Оттавы» Брэди Ткачуком. На счету обоих форвардов по 29 голов, однако нападающий «пингвинов» сыграл на 10 матчей меньше (65 против 75).

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