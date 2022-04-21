Фетисов назвал популистской идею ФХР об уменьшении лимита на легионеров в КХЛ

Двукратный олимпийский чемпионвысказался против уменьшения лимита на легионеров в КХЛ.

Сообщалось, что планируется внесение изменений в приказ Минспорта РФ, которое ограничивает число иностранцев в клубах лиги. Оно будет снижено с 5 до 3, включая 1 вратаря.

«Если широко смотреть на эту историю, то дело не в легионерах, а в качестве игроков. Уехали многие легионеры, мы видим, что качество игры ослабло.

Конечно, это может быть тем самым тормозом, который сыграет в обратную. Если у нас сегодня нехватка качественных игроков, молодежь будет расти не так, как должна, в конкурентной среде. Отдавать просто так место игроку, потому что молодой, ни к чему хорошему не приведет.

Боюсь, что уровень лиги упадет совсем, не знаю, как это можно изменить, и искусственное предоставление мест даже молодым ребятам — решение дискуссионное. Тот, кто принимал решение, знает больше, чем я, но уровень хоккея не тот, который хотелось бы видеть.

Зачем лимитировать, это какая-то популистская история. Наоборот, надо дать возможность, если кто-то захочет приехать к нам сюда играть», — приводит слова Фетисова ТАСС.

На данный момент в КХЛ каждая российская команда может заявить не более 5 легионеров на матч. Ограничений по числу хоккеистов в заявке на сезон нет.