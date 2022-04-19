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    Минспорта РФ рассмотрит предложение ФХР об ужесточении лимита на легионеров в КХЛ

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    Министерство спорта Российской Федерации планирует рассмотреть предложение ФХР о сокращении лимита на легионеров в Континентальной хоккейной лиги.

    КХЛ готовится сократить число легионеров
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    КХЛ готовится сократить число легионеров

    «В Министерство спорта Российской Федерации поступило предложение Федерации хоккея России о внесении изменений в приказ Минспорта России от 20 апреля 2017 года № 368 (ред. от 02.12.2019) "Об утверждении ограничений на участие спортсменов, не имеющих права выступать за спортивные сборные команды Российской Федерации, во всероссийских спортивных соревнованиях по виду спорта хоккей".

    Согласно предложению ФХР, общее количество легионеров, заявленных в команду российского спортивного клуба на матч чемпионата Континентальной хоккейной лиги — чемпионата России по хоккею среди мужских команд и Высшей хоккейной лиги — Кубка Шелкового пути, должно быть не более трех, в том числе одного вратаря, а в первенстве Высшей хоккейной лиги — не более трех, в том числе ни одного вратаря.

    При этом ФХР предлагает, чтобы ограничения на участие во всероссийских спортивных соревнованиях не распространялись на спортсменов, имеющих спортивное гражданство государств — участников ЕАЭС.

    Министерство спорта РФ рассмотрит предложение Федерации хоккея России, проведёт его анализ и консультации с экспертами, после чего примет решение по данному вопросу», — приводит «Чемпионат» заявление Минспорта РФ.

    На данный момент в лиге каждая российская команда может заявить не более пяти легионеров на матч. Ограничений по числу хоккеистов в заявке на сезон нет.

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