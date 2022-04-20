Федоров: ЦСКА сегодня вышел не на всех поршнях, но долго оставлся в игре

Главный тренерпрокомментировал поражение от(4:6) во втором матче финала Кубка Гагарина.

«Хозяева вовремя забили и сыграли на сильных качествах, на контратаках. Не на всех поршнях мы вышли сегодня, но долго оставались в игре.

Пытались успокоить ребят, но это была игра ошибок и скоростей. После второго периода много в раздевалке не говорил. Нужно было успокоиться.

То, что мы потеряли шайбу десять раз, не сыграло нам на руку. Мы играем для болельщиков, но не на болельщиков.

Нас невозможно разболтать. Мы играли определенным стилем весь сезон. Мы вышли из концентрации. "Металлург" был настроен от ножа. Это интересный яркий хоккей.

Сомнений, что Федотов выйдет на следующий матч, сомнений нет. Мы вернемся в Москву и вернемся к своей игре», — передает слова Федорова Sport24.