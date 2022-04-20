ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Интер» вышел в финал Кубка Италии«Интер» получил заряд уверенности и рвется к дублю
  • 21:28
    • «Спартак» в большинстве победил ЦСКА и вышел в полуфинал Кубка России
  • 20:38
    • ATP назвала несправедливым недопуск российских теннисистов к участию в Уимблдоне в 2022
  • 19:12
    • «Алания» по пенальти выбила «Зенит» из Кубка России
  • 18:11
    • Российским теннисистам официально запретили участвовать в «Уимблдоне»
  • 22:09
    • Гол Головина принес «Монако» победу над «Ниццей»
    Все новости спорта

    Федоров: ЦСКА сегодня вышел не на всех поршнях, но долго оставлся в игре

    Хоккей Прогнозы на КХЛ ЦСКА Металлург Мг КХЛ
    Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал поражение от «Металлурга» (4:6) во втором матче финала Кубка Гагарина.

    Сергей Федоров
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сергей Федоров

    «Хозяева вовремя забили и сыграли на сильных качествах, на контратаках. Не на всех поршнях мы вышли сегодня, но долго оставались в игре.

    Пытались успокоить ребят, но это была игра ошибок и скоростей. После второго периода много в раздевалке не говорил. Нужно было успокоиться.

    То, что мы потеряли шайбу десять раз, не сыграло нам на руку. Мы играем для болельщиков, но не на болельщиков.

    Нас невозможно разболтать. Мы играли определенным стилем весь сезон. Мы вышли из концентрации. "Металлург" был настроен от ножа. Это интересный яркий хоккей.

    Сомнений, что Федотов выйдет на следующий матч, сомнений нет. Мы вернемся в Москву и вернемся к своей игре», — передает слова Федорова Sport24.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Челси» забьет «Арсеналу» в каждом тайме?
  • «Челси» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 3.46
    •
  • «Реал» потеряет очки в Памплоне?
  • «Осасуна» — «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • ПСЖ не заметит «Анже»
  • «Анже» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $100 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.57
  • Экспресс дня 21 апреля
  • Завтра в 21:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Осасуна — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.31
  • Прогноз на матч Айлендерс — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Питтсбург — Бостон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  3.54
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Норри — Фучович
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Жабер — Касаткина
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Вернаму — Мальме
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Миннесота — Ванкувер
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2022
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие