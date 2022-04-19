Сборная России не сыграет на ЮЧМ и Кубке Глинки/Гретцки

Канада объявила, что этим летом в Альберте пройдут два крупных международных хоккейных турнира: юниорский чемпионат мира и Кубок Глинки/Гретцки.

Сборной России нет в списке участников из-за отстранения от международных турниров со стороны Международной федерации хоккея (ИИХФ).

Юниорский чемпионат мира

Команды Австрии, Германии, Швеции, Швейцарии и США будут выступать в группе A, а Канада, Чехия, Финляндия, Латвия и Словакия сыграют в группе В.

Кубок Глинки/Гретцки

Канада, Словакия, Швеция и Швейцария сыграют в группе A, в группе B встретятся команды Чехии, Финляндии, Германии и США.

«Мы были разочарованы тем, что не смогли завершить чемпионат мира среди юниоров 2022 года, как планировалось в декабре, наше внимание быстро переключилось на повторное проведение мероприятия, когда это было безопасно.

Теперь болельщики смогут поддержать сборную Канады на чемпионате мира среди юниоров в Эдмонтоне и на Кубке Глинки/Гретцки в Ред-Дире», — цитирует «Чемпионат» президента Федерации хоккея Канады Скотта Смита.

Кубок Глинки/Гретцки пройдёт с 31 июля по 6 августа.