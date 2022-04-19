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    Сборная России не сыграет на ЮЧМ и Кубке Глинки/Гретцки

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    Канада объявила, что этим летом в Альберте пройдут два крупных международных хоккейных турнира: юниорский чемпионат мира и Кубок Глинки/Гретцки.

    Сборная России не сыграет на ЮЧМ
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    Сборная России не сыграет на ЮЧМ

    Сборной России нет в списке участников из-за отстранения от международных турниров со стороны Международной федерации хоккея (ИИХФ).

    Юниорский чемпионат мира

    Команды Австрии, Германии, Швеции, Швейцарии и США будут выступать в группе A, а Канада, Чехия, Финляндия, Латвия и Словакия сыграют в группе В.

    Кубок Глинки/Гретцки

    Канада, Словакия, Швеция и Швейцария сыграют в группе A, в группе B встретятся команды Чехии, Финляндии, Германии и США.

    «Мы были разочарованы тем, что не смогли завершить чемпионат мира среди юниоров 2022 года, как планировалось в декабре, наше внимание быстро переключилось на повторное проведение мероприятия, когда это было безопасно.

    Теперь болельщики смогут поддержать сборную Канады на чемпионате мира среди юниоров в Эдмонтоне и на Кубке Глинки/Гретцки в Ред-Дире», — цитирует «Чемпионат» президента Федерации хоккея Канады Скотта Смита.

    Кубок Глинки/Гретцки пройдёт с 31 июля по 6 августа.

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