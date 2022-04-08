Лямся о будущем в «Салавате»: Нужно все хорошо обдумать. Посмотрим, как будут развиваться события

Томи Лямся Фото: globallookpress.com
«Когда я приходил на работу в "Салават Юлаев" пять лет назад, у нас был финский штаб.
Тогда мы только начинали работу в Уфе — это был новый опыт для меня как тренера, далекая поездка, наполненная впечатлений, и новая лига.
Когда мои коллеги уехали домой, я остался здесь и начал работу с местными людьми. Я всегда чувствовал их поддержку и потрясающую атмосферу вокруг, мы работали все вместе. Это главное!
Следующий сезон? Есть время подумать. Нужно все хорошо обдумать и посмотреть на вещи вокруг. Посмотрим, как будут развиваться события.
На этот вопрос у меня нет ответа», — сказал тренер пресс-службе КХЛ.