Федоров: СКА действовал лучше нас в первой половине матча

Главный тренер ЦСКАпрокомментировал волевую победу над СКА (6:2) в третьем матче полуфинальной серии Кубка Гагарина.

«СКА действовал лучше нас в первой половине матча, мы проигрывали 0:2. В концовке второго периода мы имели неплохое преимущество.

Давление на ворота соперника было хорошим, имели несколько голевых моментов, но не превратили их в голы.

Рад за ребят, что смогли оставить этот настрой на начало третьего периода и своими активными действиями забили важный первый гол.

После этого сложно что-то комментировать — мы грамотно и удачно сыграли с шайбой и забили другие голы», — цитирует Федорова пресс-служба КХЛ.

ЦСКА одержал вторую победу в серии и повел с общим счетом 2:1. Следующая игра между командами состоится 8 апреля в Москве.