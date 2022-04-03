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    «Колорадо» в концовке матча одолел «Питтсбург»

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    В поединке регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо» дома обыграл «Питтсбург» со счетом 3:2.

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    Результативные броски у хозяев на счету Микко Рантанена, Николаса Обе-Кубеля и Девона Тейвза. Последний оформил победную шайбу.

    У «пингвинов» забивали Сидни Кросби и Майкл Мэтисон. Россиянин Евгений Малкин закончил игру с показателем полезности -2.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Колорадо» — «Питтсбург» — 3:2 (0:0, 2:1, 1:1)
    Голы: Рантанен — 34 (Бураковски, Маккиннон), 29:59 — 1:0. Кросби — 26 (Летанг, Гюнтцель), 34:46 — 1:1. Обе-Кубель — 8 (Ньюхук, Штурм), 35:06 — 2:1. Мэтисон — 10 (Гюнтцель), 55:07 — 2:2. Тэйвз — 13 (Маккиннон, Рантанен), 55:34 — 3:2Вратари: Кемпер — Джерри (58:28)Штраф: 2 — 0Броски: 38 (11+13+14) — 40 (17+15+8)

    После этого матча «Питтсбург» с 92 очками занимает 5 место в Восточной конференции, а «Колорадо» со 104 баллами возглавляет таблицу Запада.

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