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    Терещенко: ЦСКА выиграет серию против СКА со счетом 4-1 или 4-2

    Хоккей Прогнозы на КХЛ ЦСКА СКА КХЛ
    Бывший хоккеист сборной России Алексей Терещенко поделился ожиданиями от противостояния СКА и ЦСКА в финале Западной конференции КХЛ.

    Алексей Терещенко
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    Алексей Терещенко

    «Атака у ЦСКА сильнее, хотя там и нет таких ярких индивидуалистов, как Андрей Кузьменко или Никита Гусев. Это технари, они в одиночку могут гол сделать.

    А у москвичей более командные игроки. В том числе и Окулов, которого я считаю одним из наших сильнейших центральных нападающих. Очень был удивлен, когда узнал, что Константина не взяли на Олимпиаду. Но тут уж Сергею Федорову виднее.

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    • Думаю, что ЦСКА будет играть с позиции силы. СКА во втором раунде со "Спартаком" выглядел не слишком агрессивно. Но на самом деле предугадать тут трудно. Наоборот, мне как раз особенно интересно посмотреть — какой хоккей соперники предложат. От этого тоже будет очень многое зависеть. Здесь возможны сюрпризы.

    Что касается прогноза, то думаю, ЦСКА выиграет серию со счетом 4-1 или 4-2», — приводит слова Терещенко «Матч ТВ».

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