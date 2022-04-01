Терещенко: ЦСКА выиграет серию против СКА со счетом 4-1 или 4-2

Бывший хоккеист сборной Россииподелился ожиданиями от противостоянияв финале Западной конференции КХЛ.

«Атака у ЦСКА сильнее, хотя там и нет таких ярких индивидуалистов, как Андрей Кузьменко или Никита Гусев. Это технари, они в одиночку могут гол сделать.

А у москвичей более командные игроки. В том числе и Окулов, которого я считаю одним из наших сильнейших центральных нападающих. Очень был удивлен, когда узнал, что Константина не взяли на Олимпиаду. Но тут уж Сергею Федорову виднее.

Думаю, что ЦСКА будет играть с позиции силы. СКА во втором раунде со "Спартаком" выглядел не слишком агрессивно. Но на самом деле предугадать тут трудно. Наоборот, мне как раз особенно интересно посмотреть — какой хоккей соперники предложат. От этого тоже будет очень многое зависеть. Здесь возможны сюрпризы.

Что касается прогноза, то думаю, ЦСКА выиграет серию со счетом 4-1 или 4-2», — приводит слова Терещенко «Матч ТВ».