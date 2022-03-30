НХЛ. «Питтсбург» проиграл «Рейнджерс», «Миннесота» разгромила «Филадельфию»

«Бостон» — «Торонто» 4:6

«Мэйпл Ливз» прервали четырехматчевую победную серию «Брюинз».

НХЛ Регулярный чемпионат «Бостон» — «Торонто» — 4:6 (1:3, 1:3, 2:0) Голы: Блэкуэлл — 9 (Спецца), 5:09 — 0:1. Пастрняк — 38 (бол., Бержерон, Макэвой), 5:59 — 1:1. Райлли — 8 (Нюландер, Таварес), 9:43 — 1:2. Керфут — 11, 18:44 — 1:3. Марнер — 28 (Мэттьюс, Бантинг), 28:28 — 1:4. Мэттьюс — 49 (бол., Таварес, Марнер), 36:00 — 1:5. Кампф — 9 (Райлли), 36:47 — 1:6. Дебраск — 16 (Макэвой, Маршан), 38:19 — 2:6. Лазар — 7 (Клифтон, Носек), 53:02 — 3:6. Холл — 15 (Пастрняк, Форборт), 57:38 — 4:6Вратари: Суэймен (Ульмарк, 40:00, 58:04) — Мразек (Челльгрен, 7:44)Штраф: 22-12Броски: 30 (10+9+11) — 32 (11+14+7)

«Бостон» — «Торонто» 4:6

«Коламбус» — «Нью-Йорк Айлендерс» 3:4

Российский защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков отметился двумя заброшенными шайбами. Голкипер «Айлендерс» Семен Варламов отразил 42 из 45 бросков.

НХЛ Регулярный чемпионат «Коламбус» — «Айлендерс» — 3:4 (1:2, 1:2, 1:0) Голы: Гавриков — 4 (Лайне, Пик), 7:20 — 1:0. Нельсон — 32 (бол., Ли, Барзал), 11:47 — 1:1. Бэйли — 8 (Пажо), 15:09 — 1:2. Бовилье — 11 (Нельсон, Ли), 23:47 — 1:3. Паризе — 11 (Добсон, Барзал), 29:10 — 1:4. Гавриков — 5 (Ворачек, Лайне), 33:32 — 2:4. Бьоркстранд — 24, 44:30 — 3:4Вратари: Мерзликинс (57:31 — 59:38, 59:50) — ВарламовШтраф: 8-6Броски: 45 (17+12+16) — 29 (12+14+3)

«Коламбус» — «Нью-Йорк Айлендерс» 3:4

«Питтсбург» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 2:3

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился двумя голевыми передачами. Голкипер Игорь Шестеркин отразил 22 из 24 бросков по своим воротам. Форвард «Пингвинз» Евгений Малкин ассистом.

НХЛ Регулярный чемпионат «Питтсбург» — «Рейнджерс» — 2:3 (1:0, 0:2, 1:1) Голы: Бойл — 9 (Дюмулин, Летанг), 14:24 — 1:0. Ватрано — 15 (Зибанежад, Крайдер), 33:32 — 1:1. Шнайдер — 2 (Панарин, Копп), 37:04 — 1:2. Крайдер — 45 (бол., Фокс, Панарин), 41:06 — 1:3. Кросби — 25 (бол., Малкин, Летанг), 50:37 — 2:3Вратари: Джерри (57:28) — ШестеркинШтраф: 4-8Броски: 24 (5+8+11) — 26 (9+9+8)

«Питтсбург» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 2:3

«Тампа-Бэй» — «Каролина» 4:3 ОТ

Победную шайбу в овертайме забросил нападающий Стивен Стэмкос. Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров сделал три голевые передачи. Голкипер Андрей Василевский отразил 16 из 19 бросков по своим воротам.

«Тампа-Бэй» — «Каролина» 4:3 ОТ

«Флорида» — «Монреаль» 7:4

У победителей по три очка набрали Джонатан Юбердо (2+1), Райан Ломберг (1+2) и Сэм Беннетт (1+2). Голкипер Сергей Бобровский отразил 20 бросков из 24.

НХЛ Регулярный чемпионат «Флорида» — «Монреаль» — 7:4 (2:1, 2:3, 3:0) Голы: Уайдмэн — 3 (Юленен, Дофен), 2:32 — 0:1. Юбердо — 22 (мен., Луостаринен), 16:17 — 1:1. Ломберг — 7 (Торнтон), 17:57 — 2:1. Беннетт — 26 (Чиаро), 22:37 — 3:1. Ломберг — 8 (Барков, Верхэге), 27:57 — 4:1. Эдмундсон — 1 (Сузуки, Бэррон), 36:24 — 4:2. Дофен — 4 (Перро, Уайдмэн), 36:55 — 4:3. Дворак — 9 (Р. Питлик, Савар), 38:06 — 4:4. Юбердо — 23 (Беннетт, Ломберг), 41:19 — 5:4. Марчмент — 15 (Беннетт, Райнхарт), 54:43 — 6:4. Барков — 29 (п.в., Юбердо, Жиру), 57:26 — 7:4Вратари: Бобровский — Аллен (56:44 — 57:26)Штраф: 6-10Броски: 46 (14+19+13) — 24 (13+5+6)

«Флорида» — «Монреаль» 7:4

«Миннесота» — «Филадельфия» 4:1

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил одну шайбу. Для 24-летнего россиянина этот гол стал 37-м в текущем сезоне. Защитник Дмитрий Куликов отметился одной голевой передачей.

НХЛ Регулярный чемпионат «Миннесота» — «Филадельфия» — 4:1 (2:0, 2:0, 0:1) Голы: Дамба — 6 (Болди, Годро), 14:29 — 1:0. Капризов — 37 (бол., Сперджен, Эрикссон Эк), 16:23 — 2:0. Гринуэй — 8 (Эрикссон Эк, Фолиньо), 21:35 — 3:0. Фиала — 23 (Куликов, Годро), 38:49 — 4:0. Фрост — 3 (бол.), 44:21 — 4:1Вратари: Флери — ДжонсШтраф: 13-11Броски: 37 (16+13+8) — 33 (12+4+17)

«Миннесота» — «Филадельфия» 4:1

«Нэшвилл» — «Оттава» 4:1

Российский нападающий «Предаторз» Яков Тренин отметился одной голевой передачей.

НХЛ Регулярный чемпионат «Нэшвилл» — «Оттава» — 4:1 (1:1, 1:0, 2:0) Голы: Ткачак — 23 (бол., Штютцле, Норрис), 4:53 — 0:1. Маккэррон — 5 (мен., Экхольм, Каррье), 19:21 — 1:1. Маккэррон — 6 (Экхольм, Казинс), 38:14 — 2:1. Жанно — 23 (Тренин, Экхольм), 50:07 — 3:1. Дюшен — 35 (п.в., Форсберг, Каррье), 59:56 — 4:1Вратари: Сарос — Форсберг (57:37 — 59:56)Штраф: 12-4Броски: Сарос — Форсберг (57:37 — 59:56)

«Нэшвилл» — «Оттава» 4:1

«Калгари» — «Колорадо» 1:2

В составе «Эвеланш» отличился дублем Валерий Ничушкин, единственный гол «Флэймз» забил Тайлер Тоффоли.

НХЛ Регулярный чемпионат «Калгари» — «Колорадо» — 1:2 (0:0, 1:1, 0:1) Голы: Тоффоли — 18 (бол., Андерссон, Ткачак), 29:31 — 1:0. Ничушкин — 18 (бол., Макар, Тэйвз), 33:46 — 1:1. Ничушкин — 19 (бол., Рантанен, Тэйвз), 50:52 — 1:2Вратари: Маркстрем (58:08) — КемперШтраф: 8-12Броски: 45 (13+17+15) — 30 (9+7+14)

«Калгари» — «Колорадо» 1:2

«Анахайм» — «Даллас» 2:3

«Анахайм» потерпел десятое поражение подряд.

НХЛ Регулярный чемпионат «Анахайм» — «Даллас» — 2:3 (0:1, 2:0, 0:2) Голы: Факса — 4 (Гленденинг, Раффль), 14:05 — 0:1. Грант — 12 (Зеграс, Шаттенкирк), 23:54 — 1:1. Терри — 31 (Грант, Зеграс), 29:48 — 2:1. Хинтц — 29 (Робертсон), 48:28 — 2:2. Петерсон — 12 (Клингберг), 52:36 — 2:3Вратари: Гибсон (58:21) — ЭттингерШтраф: 6-2Броски: 28 (7+9+12) — 32 (9+10+13)