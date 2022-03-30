Хартли: Никогда не был свидетелем такой удивительной серии

Главный тренер «Авангарда»высказался после вылета команды из розыгрыша Кубка Гагарина.

Во втором раунде плей-офф клуб проиграл «Металлургу» (3-4, 0:4 в седьмом матче).

«Я говорил, что наши финские защитники были вынуждены принять такое решение [об отъезде]. Мы его уважаем, мы помним все, что они для нас сделали. Но мы относились к этой ситуации так, как будто Покка и Каски получили травмы, вот и все.

В третьем матче с Казанью мы потеряли Готовца, затем еще и Чистякова. Они рвались в бой, и я благодарен им за это. В то же время я не могу не отметить наших оставшихся защитников, которые с полным пониманием отнеслись к ситуации, приняли этот вызов. Я им очень благодарен за это.

Никогда не был свидетелем такой удивительной серии, при этом не могу сказать, что хоккей был высокого уровня. Хотя зрителям, конечно, нравилось, когда много голов.

Почему командам не удавалось отыгрываться в ходе матчей? Очень хороший вопрос, если бы я знал на него ответ.

Сегодня мы пробовали все, чтобы отыграться, снимали вратаря, однако не уверен, что если бы игра продолжалась даже шесть периодов, то мы бы смогли забросить хоть одну шайбу», — сказал тренер «Чемпионату».