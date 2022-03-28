НХЛ. «Питтсбург» забил 11 шайб «Детройту», «Миннесота» победила «Колорадо»

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Тампа-Бэй» 1:4

Российский защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачев отметился в этой встрече голом и результативной передачей. Для 23-летнего россиянина эта передача стала 134-й за карьеру в «Тампе».

НХЛ Регулярный чемпионат «Айлендерс» — «Тампа-Бэй» — 1:4 (1:0, 0:2, 0:2) Голы: Нельсон — 31 (Пелек), 18:14 — 1:0. Хедман — 18 (бол., Пойнт, Василевский), 21:10 — 1:1. Киллорн — 20 (Чирелли), 29:47 — 1:2. Колтон — 12 (Сергачев), 49:10 — 1:3. Сергачев — 6 (Стэмкос, Кучеров), 56:56 — 1:4Вратари: Сорокин (Варламов, 40:00) — ВасилевскийШтраф: 17-15Броски: 24 (11+7+6) — 34 (9+11+14)

Результативные передачи в этом матче в свой актив также записали нападающий Никита Кучеров и даже голкипер Андрей Василевский.

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Тампа-Бэй» 1:4

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Баффало» 5:4 ОТ

В составе победителей дубль сделал Фрэнк Ватрано, а также одну из шайб провел Артемий Панарин.

НХЛ Регулярный чемпионат «Рейнджерс» — «Баффало» — 5:4 ОТ (2:1, 1:2, 1:1, 1:0) Голы: Ватрано — 13 (Крайдер), 3:59 — 1:0. Ватрано — 14, 4:17 — 2:0. Асплунд — 6 (Самуэльссон, Миттельштадт), 18:12 — 2:1. Батчер — 2 (Кребс, Хиностроза), 22:06 — 2:2. Окпосо — 16 (Гиргенсонс, Далин), 26:48 — 2:3. Лафренье — 15 (Хытил, Бродзински), 31:46 — 3:3. Панарин — 17 (Труба, Копп), 43:52 — 4:3. Скиннер — 27 (бол., Далин, Миттельштадт), 53:07 — 4:4. Миллер — 6 (Лафренье, Копп), 62:02 — 5:4Вратари: Георгиев — АндерсонШтраф: 2-2Броски: 31 (7+11+10+3) — 17 (5+10+2+0)

«Рейнджерс» занимают четвертое место в Восточной конференции, «Баффало» — на 12-й строчке.

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Баффало» 5:4 ОТ

«Питтсбург» — «Детройт» 11:2

Самым результативным у победителей стал Евгений Малкин, набравший четыре очка (хет-трик и голевая передача). Для 35-летнего форварда это первый хет-трик с 2018 года. Также у хозяев ассистентский хет-трик оформил Крис Летанг, три (1+2) очка у Тедди Блюгерса.

НХЛ Регулярный чемпионат «Питтсбург» — «Детройт» — 11:2 (2:0, 5:2, 4:0) Голы: Капанен — 11 (Хейнен, Картер), 4:16 — 1:0. Блюгерс — 9 (Зогорна, Летанг), 14:23 — 2:0. Малкин — 14 (бол., Летанг, Кросби), 21:48 — 3:0. Картер — 16 (мен., Блюгерс, Марино), 23:18 — 4:0. Раст — 22 (бол., Кросби, Малкин), 25:57 — 5:0. Малкин — 15 (Раст, Ракелль), 27:53 — 6:0. Ларкин — 28 (бол., Раймонд, Врана), 31:37 — 6:1. Врана — 6, 38:04 — 6:2. Кросби — 24 (Родригес, Гюнтцель), 39:21 — 7:2. Хейнен — 14 (бол., Мэтисон, Ракелль), 42:06 — 8:2. Малкин — 16 (Раст, Летанг), 45:51 — 9:2. Бойл — 8 (Руведел, Блюгерс), 47:15 — 10:2. Ракелль — 17 (Блюгерс, Марино), 57:08 — 11:2Вратари: Джерри — Неделькович (Пикар, 23:18, Неделькович, 45:29)Штраф: 10-12Броски: 35 (8+12+15) — 35 (13+13+9)

«Питтсбург» занимает третье место в Восточной конференции, «Детройт» — на 11-й строчке.

«Питтсбург» — «Детройт» 11:2

«Миннесота» — «Колорадо» 3:2 ОТ

У победителей одну из шайб провел Кирилл Капризов, которая стала для него 36-й в сезоне.

НХЛ Регулярный чемпионат «Миннесота» — «Колорадо» — 3:2 ОТ (0:0, 1:0, 1:2, 1:0) Голы: Капризов — 36 (бол., Хартман, Зуккарелло), 38:07 — 1:0. Кадри — 26 (Комфер, Тэйвз), 46:21 — 1:1. Рантанен — 32 (бол., Бураковски, Кадри), 50:03 — 1:2. Хартман — 26 (Зуккарелло, Дамба), 54:33 — 2:2. Фиала — 22 (бол., Зуккарелло, Эрикссон Эк), 60:15 — 3:2Вратари: Тэлбот — КемперШтраф: 11-13Броски: 29 (8+6+14+1) — 42 (14+14+14+0)

«Миннесота» занимает третье место в Западной конференции, «Колорадо» — на первой строчке.

«Миннесота» — «Колорадо» 3:2 ОТ

«Нэшвилл» — «Филадельфия» 5:4

У победителей дубль сделал Яков Тренин, который стал для него первым в НХЛ за карьеру.

НХЛ Регулярный чемпионат «Нэшвилл» — «Филадельфия» — 5:4 (0:2, 4:2, 1:0) Голы: Санхейм — 6 (Фрост), 2:15 — 0:1. Фараби — 15 (Аткинсон, ван Римсдайк), 17:27 — 0:2. Тренин — 16 (Йоси, Жанно), 20:41 — 1:2. Уиллман — 4, 22:23 — 1:3. Тренин — 17 (Гранлунд, Жанно), 27:26 — 2:3. Канин — 12 (Гранлунд), 28:12 — 3:3. Форсберг — 37 (Каррье, Дюшен), 38:13 — 4:3. ван Римсдайк — 17 (Конекны, Коннотон), 39:12 — 4:4. Жанно — 22 (Йоси, Каррье), 58:41 — 5:4Вратари: Сарос — Джонс (59:00)Штраф: 12-14Броски: 35 (14+14+7) — 23 (4+10+9)

«Нэшвилл» занимает пятое место в Западной конференции, «Филадельфия» — на 14-й строчке «Востока».

«Нэшвилл» — «Филадельфия» 5:4

«Виннипег» — «Аризона» 2:1 ОТ

В составе «Джетс» дубль оформил Марк Шайфли, у «Койотс» гол на счету Ника Ритчи.

НХЛ Регулярный чемпионат «Виннипег» — «Аризона» — 2:1 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 1:0) Голы: Шайфли — 25 (Штястны, Хейнола), 19:46 — 1:0. Ритчи — 9 (Шмальц, Дайнин), 46:17 — 1:1. Шайфли — 26 (Уилер, Моррисси), 64:50 — 2:1Вратари: Хеллибак — ВеймелкаШтраф: 0-4Броски: 40 (14+11+8+7) — 29 (9+4+11+5)

«Виннипег» занимает десятое место в Западной конференции, «Аризона» — на последней строчке.

«Виннипег» — «Аризона» 2:1 ОТ

«Торонто» — «Флорида» 5:2

В составе «Мэйпл Ливз» дубль оформил Джон Таварес, три (1+2) очка у Моргана Райлли, ассистентский хет-трик оформил Митч Марнер, еще по шайбе забросили Остон Мэттьюс и Илья Михеев.

НХЛ Регулярный чемпионат «Торонто» — «Флорида» — 5:2 (1:1, 2:1, 2:0) Голы: Райлли — 7 (Броди, Мэттьюс), 0:49 — 1:0. Монтур — 8 (Беннетт, Юбердо), 10:11 — 1:1. Ломберг — 6 (Луостаринен), 21:27 — 1:2. Таварес — 21 (бол., Марнер, Райлли), 25:10 — 2:2. Таварес — 22 (бол., Марнер, Райлли), 31:12 — 3:2. Михеев — 14 (Марнер, Холл), 49:12 — 4:2. Мэттьюс — 48 (п.в.), 59:59 — 5:2Вратари: Мразек — Найт (55:50 — 59:59)Штраф: 8-6Броски: 25 (7+13+5) — 35 (11+9+15)

«Торонто» занимает шестое место в Восточной конференции, «Флорида» — на первой строчке.

«Торонто» — «Флорида» 5:2

«Нью-Джерси» — «Монреаль» 3:2 Б

В составе «Дэвилз» дубль оформил Джек Хьюз. Победный буллит реализовал Егор Шарангович.

НХЛ Регулярный чемпионат «Нью-Джерси» — «Монреаль» — 3:2 Б (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 1:0) Голы: Хьюз — 23, 19:16 — 1:0. Хьюз — 24 (бол., Братт, Сиверсон), 34:16 — 2:0. Андерсон — 16 (Юленен, Уайдмэн), 37:36 — 2:1. Р. Питлик — 13 (Дворак, Кофилд), 59:18 — 2:2Победный буллит: ШаранговичВратари: Доус — Монтембо (59:04 — 59:18)Штраф: 10-4Броски: 32 (13+5+14+0) — 33 (8+10+13+2)

«Нью-Джерси» занимает 13-е место в Восточной конференции, «Монреаль» — на последней строчке.