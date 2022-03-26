СКА обыграл «Спартак» и вышел в финал Западной конференции

Счет в матче открыли красно-белые: в первом периоде отличился нападающий Дмитрий Кугрышев.
Во втором периоде Лео Комаров счет сравнял, а в третьем победу СКА принес точный бросок Никиты Гусева.
КХЛ. Запад. 1/2 финала конференций. Пятый матч
СКА (Санкт-Петербург) — «Спартак» (Москва) — 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
Голы: Кугрышев — 1 (Вишневский), 7:54 — 0:1. Комаров — 1 (бол., Лехтонен, Гусев), 25:22 — 1:1. Гусев — 5 (Фантенберг, Воробьев), 43:42 — 2:1Вратари: Юханссон — Данск (58:37)Броски: 28 (4+14+10) — 26 (11+7+8)Штраф: 6 — 10
СКА выиграл серию (4-1) и вышел в финал Западной конференции, где сыграет против ЦСКА.