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    СКА обыграл «Спартак» и вышел в финал Западной конференции

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    Петербургский СКА одержал домашнюю победу над московским «Спартаком» (2:1) в пятом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.

    СКА
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    СКА

    Счет в матче открыли красно-белые: в первом периоде отличился нападающий Дмитрий Кугрышев.

    Во втором периоде Лео Комаров счет сравнял, а в третьем победу СКА принес точный бросок Никиты Гусева.

    КХЛ. Запад. 1/2 финала конференций. Пятый матч
    СКА (Санкт-Петербург) — «Спартак» (Москва) — 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
    Голы: Кугрышев — 1 (Вишневский), 7:54 — 0:1. Комаров — 1 (бол., Лехтонен, Гусев), 25:22 — 1:1. Гусев — 5 (Фантенберг, Воробьев), 43:42 — 2:1Вратари: Юханссон — Данск (58:37)Броски: 28 (4+14+10) — 26 (11+7+8)Штраф: 6 — 10

    СКА выиграл серию (4-1) и вышел в финал Западной конференции, где сыграет против ЦСКА.

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