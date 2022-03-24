СКА переиграл «Спартак» и одержал третью победу подряд в серии

Никита Гусев Фото: globallookpress.com
«Армейцы» увеличили отрыв в серии. Теперь они вдут 3:1. Противостояние дет до четырех побед.
СКА открыл счет во втором периоде благодаря шайбе Никиты Гусева. К концу третьей части отметился Йори Лехтеря и перевел игру в овертайм.
КХЛ. Запад. 1/2 финала конференций
«Спартак» (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)
Голы: Гусев — 4 (Моисеев, Воробьев), 20:49 — 0:1. Лехтеря — 1 (Локтионов, Широков), 59:00 — 1:1. Кузьменко — 6 (Ожиганов), 72:49 — 1:2Вратари: Данск (58:51 — 59:00) — ЮханссонШтраф: 2 — 6Броски: 36 (12+10+10+4) — 32 (6+9+8+9)
Победную шайбу в дополнительное время забросил Андрей Кузьменко.
СКА ведет 3:1 в серии. Ответная игра состоится 26 марта в Санкт-Петербурге.