Ротенберг: Знаем, что можем играть намного лучше

Главный тренер СКАпрокомментировал победу над(2:1) во 2-м матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.

«Выполнили установку. Знаем, что можем играть намного лучше. Готовимся к следующему матчу. Если посмотреть весь сезон, мы всегда старались играть агрессивно, первым номером.

Была установка сыграть плотно, не дать сопернику времени. Рады, что удалось подкорректировать. Мы меняем тактику, но и соперник перестраивается. Работа продолжается.

Хуснутдинов был сегодня одним из лучших центральных по вбрасываниям. Он играл важную роль в меньшинстве и в обороне. Мы много с ним работаем, чтобы он выполнял эти задачи.

Против Кузьменко, Гусева и Бурдасова соперник играет очень плотно. Где-то им надо действовать хитрее. Они будут перестраиваться, мы видели это уже сегодня. Осталось реализовывать свои моменты.

Ожиганов прогрессирует. Игорь и вся наша команда могут играть лучше, он мастер высочайшего уровня. Рады, что сегодня отличился.

Где-то ему надо играть хладнокровнее, не тратить лишние эмоции. Ожиганов будет только прибавлять», — приводит слова Ротенберга «РИА Новости».

На данный момент счет в серии 1:1.