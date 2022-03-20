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    Ротенберг: Знаем, что можем играть намного лучше

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    Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу над «Спартаком» (2:1) во 2-м матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.

    Роман Ротенберг
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    Роман Ротенберг

    «Выполнили установку. Знаем, что можем играть намного лучше. Готовимся к следующему матчу. Если посмотреть весь сезон, мы всегда старались играть агрессивно, первым номером.

    Была установка сыграть плотно, не дать сопернику времени. Рады, что удалось подкорректировать. Мы меняем тактику, но и соперник перестраивается. Работа продолжается.

    Хуснутдинов был сегодня одним из лучших центральных по вбрасываниям. Он играл важную роль в меньшинстве и в обороне. Мы много с ним работаем, чтобы он выполнял эти задачи.

    Против Кузьменко, Гусева и Бурдасова соперник играет очень плотно. Где-то им надо действовать хитрее. Они будут перестраиваться, мы видели это уже сегодня. Осталось реализовывать свои моменты.

    Ожиганов прогрессирует. Игорь и вся наша команда могут играть лучше, он мастер высочайшего уровня. Рады, что сегодня отличился.

    Где-то ему надо играть хладнокровнее, не тратить лишние эмоции. Ожиганов будет только прибавлять», — приводит слова Ротенберга «РИА Новости».

    На данный момент счет в серии 1:1.

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