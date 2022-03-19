ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пеп ГвардиолаШанс на реванш для «Реала», дуэль Симеоне и Гвардиолы, конец сказки «Вильярреала»
  • 21:27
    • Дубль Малкома помог «Зениту» разгромить тульский «Арсенал»
  • 18:33
    • «Локомотив» победил «Ахмат» в Грозном
  • 18:03
    • «Спартак» сыграл вничью с «Нижним Новгородом», Промес не забил пенальти
  • 22:00
    • «Интер» поделил очки с «Фиорентиной»
  • 19:55
    • Улсбю-Ройселанн впервые в карьере стала обладательницей Кубка мира по биатлону
    Все новости спорта

    Плющев: СКА показал невзрачную игру в матче со «Спартаком»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ СКА Спартак КХЛ
    Заслуженный тренер России Владимир Плющев считает, что СКА показал невзрачную игру в матче со «Спартаком».

    Владимир Плющев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Владимир Плющев

    В первой игре серии плей-офф московский клуб победил со счетом 6:1.

    «Совершенно неожиданный результат от "Спартака". У команды был большой перерыв. СКА, который претендует на Кубок, показал совершенно невзрачную игру.

    При наличии достаточно хороших игроков, большинство из них совершенно не работали. Не знаю, чем руководствовался тренерский штаб, когда постоянно менял вратаря на полевого игрока.

    Не думаю, что "Спартак" в этом матче показал все, что мог. Характер и большое желание игроки проявили. Эта игра даст им шанс.

    Последующие игры будут непростыми не только "Спартака", но и для СКА», — сказал тренер «Спорт-Экспрессу».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Авангард» продолжит выносить «Магнитку»?
  • «Металлург» Мг — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 2.41
    •
  • «Тоттенхэм» проиграет «Вест Хэму» даже на своем поле?
  • «Тоттенхэм» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки
  • 2.33
    •
  • «Барса» наконец-то прервет серию неудач в противостоянии с «Реалом»?
  • «Реал» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.52
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €500 и фрибет €15 ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка 2000 рублей ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.70
  • Экспресс дня 20 марта
  • Завтра в 20:30
    •  2.41
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 14:30
    •  2.33
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Вест Хэм
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.52
  • Прогноз на матч Реал — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  3.32
  • Прогноз на матч Севилья — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ноттингем Форест — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Рома — Лацио
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Динамо — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2022
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие