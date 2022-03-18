Ротенберг об 1:6 от «Спартака»: Сегодня не наш день

Главный тренер СКАдал комментарий по поводу разгромного поражения от «Спартака» (1:6) в матче плей-офф КХЛ.

«Команда вышла подготовленной, но, видимо, когда увидели полные трибуны, давно перед полными трибунами не играли, и где-то перегорели. Провели разговор в раздевалке, установка была не выполнена. Готовимся к следующей игре. Это плей-офф, без поражений не бывает побед.

Игра Лехтонена и Робинсона? Они лидеры команды, плей-офф длинный, мы рассчитываем на наших лидеров. Поговорим с ними, обсудим, выясним причины. Команда готовилась, на тренировках они работали, как и все, на пределе.

Сегодня не наш день. Я бы не стал кого-то обвинять в этой ситуации и искать козлов отпущения. Надо пройти это, это одна игра. Самое главное для нас — следующая игра.

Установка была не выполнена. Сейчас важно думать о следующем матче. Мы допустили сегодня слишком много ошибок и за это поплатились», — заявил Ротенберг.