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    «Витязь» расторг контракты с Аалтоненом и Оямяки по инициативе игроков

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Витязь
    Подмосковный «Витязь» расторг контракты с нападающими Миро Аалтоненом и Нико Оямяки по инициативе хоккеистов. Об этом сообщает официальный сайт подольской команды.

    Миро Аалтонен
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    Миро Аалтонен

    Аалтонен стал свободным агентом в Континентальной хоккейной лиге. Он выступал за клуб на протяжении четырёх сезонов. В текущем розыгрыше регулярного чемпионата КХЛ он провёл 44 матча и набрал 42 очка: забросил 10 шайб и отдал 32 результативные передачи.

    Права на Оямяки остались за «Витязем». В текущем сезоне он впервые выступал в КХЛ. Форвард провёл за команду 48 матчей и набрал 43 очка: забил 29 голов и отдал 14 результативных передач.

    Нападающий установил рекорд клуба по количеству заброшенных шайб за один сезон.

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