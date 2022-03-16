«Витязь» расторг контракты с Аалтоненом и Оямяки по инициативе игроков

Подмосковный «Витязь» расторг контракты с нападающимипо инициативе хоккеистов. Об этом сообщает официальный сайт подольской команды.

Аалтонен стал свободным агентом в Континентальной хоккейной лиге. Он выступал за клуб на протяжении четырёх сезонов. В текущем розыгрыше регулярного чемпионата КХЛ он провёл 44 матча и набрал 42 очка: забросил 10 шайб и отдал 32 результативные передачи.

Права на Оямяки остались за «Витязем». В текущем сезоне он впервые выступал в КХЛ. Форвард провёл за команду 48 матчей и набрал 43 очка: забил 29 голов и отдал 14 результативных передач.

Нападающий установил рекорд клуба по количеству заброшенных шайб за один сезон.