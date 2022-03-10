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    Хартли — о матче с «Ак Барсом»: Всё зависит от того, кто завладеет инициативой

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс Авангард
    Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился ожиданиями от пятого матча серии первого раунда плей-офф с казанским «Ак Барсом».

    Боб Хартли
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    Боб Хартли

    «Отличная арена здесь, и для нас тут пока всё складывается хорошо. Есть некоторые сложности, но это плей-офф, травмы — часть игры. Ребята полны эмоций, и мы будем готовы.

    Обе команды очень схожи, в том числе в стиле игры. Порой всё зависит от того, кто завладеет инициативой, в плей-офф вообще многое зависит от того, кто владеет инициативой. Мы могли бы реализовать большинство, но не так часто его получаем.

    Будем надеяться, всё пойдёт так, как нужно нам. Идёт плей-офф, и мы понимаем, что нам нужно делать. Хоккей — игра ошибок. Все стараются сыграть идеально, но таких матчей не существует», — сказал Хартли в интервью пресс-службе «Авангарда».

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