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    «Ак Барс» представил новый логотип

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс
    Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» представил обновленный логотип.

    «Ак Барс» представил новый логотип
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    «Ак Барс» представил новый логотип

    Принятая эмблема — это изображение белого барса на щите в виде тюльпана, одного из главных символов Татарстана. Новый логотип выполнен в традиционных клубных цветах — зеленый, белый, красный — с дополнением серого оттенка, соответствующего природному окрасу снежных барсов.

    Новый логотип появится на форме команды в сезоне 2022/23, при этом герб Татарстана сохранит свое место на груди игроков. Текущей плей-офф «Ак Барс» проведёт с действующей эмблемой, принятой в 1995 году.

    Вместе с основным символом клуб введет альтернативную эмблему в виде лапы, повторяющей форму тюльпана, и новый леттеринг.

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