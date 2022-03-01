«Ак Барс» представил новый логотип

Казанский хоккейный клубпредставил обновленный логотип.

Принятая эмблема — это изображение белого барса на щите в виде тюльпана, одного из главных символов Татарстана. Новый логотип выполнен в традиционных клубных цветах — зеленый, белый, красный — с дополнением серого оттенка, соответствующего природному окрасу снежных барсов.

Встречайте белого барса. Новый логотип выполнен в традиционных клубных цветах (зелёный, белый, красный) с добавлением серого оттенка, как у природного окраса снежных барсов. Щит − традиционный для культуры Татарстана тюльпан

👉 https://t.co/tUsMXC7qs3 pic.twitter.com/Zd4cd1XozL — ХК Ак Барс (@hcakbars) March 1, 2022

Новый логотип появится на форме команды в сезоне 2022/23, при этом герб Татарстана сохранит свое место на груди игроков. Текущей плей-офф «Ак Барс» проведёт с действующей эмблемой, принятой в 1995 году.

Вместе с основным символом клуб введет альтернативную эмблему в виде лапы, повторяющей форму тюльпана, и новый леттеринг.