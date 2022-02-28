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    Зарипов — о продолжении карьеры: Выиграем — там посмотрим

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс
    Капитан «Ак Барса» Данис Зарипов рассказал об атмосфере в команде и ожиданиях от плей-офф КХЛ-2022.

    Данис Зарипов
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    Данис Зарипов

    «Мы — профессиональные спортсмены, послезавтра у нас стартует плей-офф, основная часть нашей работы, и мы оставляем все события вне ледового дворца. Настроение в команде отличное, радуюсь позитиву, который царит в раздевалке.

    Рад серьёзной работе, проведённой во время Олимпиады. Основной костяк оставался в Казани, готовился к плей-офф. Те, кто был на Олимпиаде, привнесли дружескую, но рабочую атмосферу. Команда в хорошем духе готова выходить на лёд и доказывать всем, что мы намерены добиться самых высоких целей.

    В первых матчах будет другой хоккей после столь долгого перерыва, пострадает качество? Качество местами проявит себя не с лучшей стороны. Отсутствие практики в каких-то ситуациях сказывается, но мы и к этому успели подготовиться. Будем где-то с осторожностью действовать, без лишнего риска, играть на результат, не стесняюсь это сказать и зная, что соперник это увидит.

    Последний плей-офф в карьере игрока? Ко всем готовлюсь одинаково, это пик сезона, результата твоей работы. Как бы ты ни был успешен в регулярном чемпионате, результат в плей-офф перечёркивает всё остальное. Есть особая мотивация на этот плей-офф, заряженность, они толкают вперёд, к командному результату. Понимаю, что не покажу той статистики, которая была пять лет назад, но моя цель — сделать командный результат, принесли пользу на льду, а в раздевалке сплотить ребят настолько, что если кто-то допустит ошибку — другой подстрахует.

    Не важно, "Авангард" это или нет. То, что "Ак Барс" три сезона не выигрывал Кубок Гагарина — это основная причина моей заряженности на результат. Стараюсь перенести это на ребят, чтобы они осознавали, что находятся в клубе, который должен регулярно выигрывать Кубок Гагарина.

    Артём Лукоянов в сезоне говорил, что верит в то, что продолжу карьеру. Я задумывался об этом, но не хочу забивать этим голову сейчас. Как сказал — так с тех пор изменений нет. Выиграем — там посмотрим.

    "Авангард"? Команда мало изменилась, Боб Хартли держит свою систему. Он подобрал рабочих ребят, которые выполняют его установки, не жалея себя. Практически ни в чём не изменился "Авангард". Да, они закончили регулярку не на самом высоком месте, но посмотрим, как всё сложится. Мы готовы выходить и побеждать. Остальные детали раскрывать не буду.

    Чего в прошлом сезоне не хватило "Ак Барсу" для победы в серии? Победа в плей-офф создаётся из мелочей. Мелкие ошибки, незаметные стороннему человеку, приводят к пропущенным шайбам. В прошлом году так и произошло. В полуфинал попадают команды, которые допускают меньше ошибок на льду, так и сложилось. Дальше прошли те, кто меньше ошибался. Последний гол в овертайме — игроку в средней зоне надо было давить, а он побежал на смену. Тут же разворот, атака, гол. В этом году постараемся всё сделать идеально, даст Бог — получится», — цитирует Зарипова официальный сайт «Ак Барса».

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