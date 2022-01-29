«Даллас» вывел из обращения номер Зубова

Сергей Зубов Фото: globallookpress.com
Зубов стал вторым отечественным хоккеистом НХЛ, чей свитер был поднят под своды арены клуба лиги. Первым стал Павел Буре. В 2013 году его игровой номер был выведен из обращения клубом «Ванкувер».
Также Зубов стал шестым игроком в истории «Далласа», который добился такого признания. До него были выведены номера Билла Голдсуорти (8), Нила Бротена (7), Билла Мастертона (19), Майка Модано (9) и Йере Лехтинена (26).
Sergei Zubov. #Forever56 pic.twitter.com/jfaC2BXAat— Dallas Stars (@DallasStars) January 29, 2022
Зубов с 1996 по 2009 год набрал 549 (111+438) очков в 839 матчах за «Даллас».