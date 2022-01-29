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    «Даллас» вывел из обращения номер Зубова

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Даллас Старз
    Перед матчем регулярного чемпионата НХЛ «Даллас» — «Вашингтон» состоялась церемония поднятия под своды арены свитера с номером 56. Под этоим номером за «Старз» играл российский защитник Сергей Зубов.

    Сергей Зубов
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    Сергей Зубов

    Зубов стал вторым отечественным хоккеистом НХЛ, чей свитер был поднят под своды арены клуба лиги. Первым стал Павел Буре. В 2013 году его игровой номер был выведен из обращения клубом «Ванкувер».

    Также Зубов стал шестым игроком в истории «Далласа», который добился такого признания. До него были выведены номера Билла Голдсуорти (8), Нила Бротена (7), Билла Мастертона (19), Майка Модано (9) и Йере Лехтинена (26).

    Зубов с 1996 по 2009 год набрал 549 (111+438) очков в 839 матчах за «Даллас».

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