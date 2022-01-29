«Даллас» вывел из обращения номер Зубова

Перед матчем регулярного чемпионата НХЛ «Даллас» — «Вашингтон» состоялась церемония поднятия под своды арены свитера с номером 56. Под этоим номером за «Старз» играл российский защитник

Зубов стал вторым отечественным хоккеистом НХЛ, чей свитер был поднят под своды арены клуба лиги. Первым стал Павел Буре. В 2013 году его игровой номер был выведен из обращения клубом «Ванкувер».

Также Зубов стал шестым игроком в истории «Далласа», который добился такого признания. До него были выведены номера Билла Голдсуорти (8), Нила Бротена (7), Билла Мастертона (19), Майка Модано (9) и Йере Лехтинена (26).

Зубов с 1996 по 2009 год набрал 549 (111+438) очков в 839 матчах за «Даллас».