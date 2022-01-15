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    Форвард московского «Динамо» Ведин пропустит 5-6 недель из-за травмы

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    Шведский нападающий московского «Динамо» Антон Ведин пропустит 5-6 недель, сообщает официальный телеграм-канал «бело-голубых».

    Антон Ведин
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    Антон Ведин

    В матче регулярного чемпионата между московским «Динамо» и финским «Йокеритом» 12 января форвард получил травму верхней части тела и не смог продолжить игру.

    Ранее появилась информация, согласно которой Ведин выбыл из строя до конца сезона.

    В текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги 28-летний игрок провёл 26 матчей, в которых набрал 14 (7+7) очков при показателе полезности «+3».

    В сезоне-2021/2022 нападающий присоединился к новосибирской «Сибири». Успев набрать 2 (1+1) очка в 14 матчах, хоккеист расторг контракт с клубом по соглашению сторон. Ведин заключил контракт с «Динамо» в октябре 2021 года. Всего на его счету 40 матчей в КХЛ, в которых он набрал 16 (8+8) баллов при общей полезности «+14».

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