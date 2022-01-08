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    «Куньлунь» уступил «Трактору», потерпев 13-е поражение подряд

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Куньлунь Ред Стар Трактор
    Челябинский «Трактор» одержал победу над китайским «Куньлунь Ред Стар» (4:0) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Куньлунь»
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    «Куньлунь»

    Голы забили Никита Тертышный, Вячеслав Основин, Альберт Яруллин и Владимир Ткачев.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Куньлунь» (Пекин) — «Трактор» (Челябинск) — 0:4 (0:0, 0:4, 0:0)
    Голы: Тертышный — 22 (Гика, Седлак), 27:09 — 0:1. Основин — 5 (Фатеев, Шварев), 32:14 — 0:2. Яруллин — 6 (Ткачев, Бывальцев), 32:57 — 0:3. Ткачев — 9 (бол., Гика, Пулккинен), 37:59 — 0:4Вратари: Смит — ВиллБроски: 18 (8+5+5) — 48 (19+16+13)Штраф: 12 — 6

    Для «Куньлуня» это 13-е поражение подряд. Команда занимает последнее место в талице Восточной конференции.

    «Трактор» одержал шестую победу подряд и лидирует на «Востоке».

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