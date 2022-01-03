ЦСКА одержал победу над «Авангардом»

Голы армейцев на счету Лукаса Валльмарка, Сергея Плотникова и Александра Попова.
В составе гостей отличились Сергей Толчинский и Оливер Каски.
КХЛ. Регулярный чемпионат
ЦСКА (Москва) — «Авангард» (Омск) — 3:2 (0:1, 3:0, 0:1)
Голы: Толчинский — 5 (бол., Найт, Грицюк), 13:04 — 0:1. Валльмарк — 7 (бол.), 26:55 — 1:1. Плотников — 16 (бол., Нордстрем, Валльмарк), 37:26 — 2:1. Попов — 3 (Мингачев), 37:39 — 3:1. Каски — 13 (бол., Толчинский), 52:09 — 3:2Вратари: Федотов — ГрубецБроски: 29 (10+13+6) — 19 (9+6+4)Штраф: 10 — 12
В турнирной таблице Западной конференции КХЛ ЦСКА с 60 очками идет четвертым. У «Авангарада» 54 очка и пятая позиция на Востоке.