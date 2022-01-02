Зубов рассказал, как молодежную сборную России сняли с рейса в Канаде

Главный тренер молодежной сборной России Сергей Зубов рассказал, как команду сняли с рейса в Канаде.

Сборная России должна была прилететь в Москву в субботу, 1 января. Шведская журналистка Мария Леманн сообщила, что российскую и чешскую молодежные команды сняли с рейса из-за курения, употребления алкоголя и отсутствия масок.

Позднее в Федерации хоккея России заявили, что основная претензия авиакомпании-перевозчика заключалась в том, что члены делегации неправильно надели маски.

«Не знаю, откуда информация про мое курение. На борту дыма не было. По моей информации, каждый сотрудник нашей делегации прошел осмотр, никаких проблем не было.

Стюардессы изначально были очень внимательны к ограничениям. В Канаде с масками все строго. Поэтому приняли решение вывести всех пассажиров в зал ожидания.

Потом был разгружен наш багаж. После этого вышли несколько сотрудников Air Canada, с которым пообщался руководитель нашей делегации.

Чехи остались в Калгари, а мы получили разрешение на следующий рейс. Сотрудники все проверили, у нас никаких нарушений и проблем.

Спасибо, что сориентировались и нашли места на следующий рейс. Там ничего не менялось, тоже жестко проверяли маски. Мы добрались до Торонто, а оттуда уже во Франкфурт.

Ребята провели непростое время. МЧМ отменили, но было положено много сил. Радость возвращения домой повлияла на ребят, поэтому так получилось», — сказал Зубов «Спорт-экспрессу».