Юров: Сборная России сделала выводы после поражения от Швеции

Нападающий молодежной сборной России, набравший 2 (1+1) очка в матче МЧМ со Швейцарией (4:2), поделился впечатлениями от игры.

«Тренеры говорили, что сегодня нужно убрать ненужные удаления, которые сломали игру со шведами. Мы сделали выводы, получилась менее грязная игра с нашей стороны, поэтому результат такой.

О драфте НХЛ не думаю, это на второй план у меня ушло пока. Сейчас главное выиграть — золото МЧМ, а драфт — это результат работы всего сезона. Ещё будет время улучшить свои позиции. Сейчас моё дело просто выходить на лёд и делать всё для победы национальной команды», — цитирует Юрова «Чемпионат».

В следующем матче сборной России будет противостоять сборная Словакии. Матч пройдет в ночь на четверг, 30 декабря.