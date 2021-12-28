Юров: Сборная России сделала выводы после поражения от Швеции

Данила Юров Фото: globallookpress.com
«Тренеры говорили, что сегодня нужно убрать ненужные удаления, которые сломали игру со шведами. Мы сделали выводы, получилась менее грязная игра с нашей стороны, поэтому результат такой.
О драфте НХЛ не думаю, это на второй план у меня ушло пока. Сейчас главное выиграть — золото МЧМ, а драфт — это результат работы всего сезона. Ещё будет время улучшить свои позиции. Сейчас моё дело просто выходить на лёд и делать всё для победы национальной команды», — цитирует Юрова «Чемпионат».
В следующем матче сборной России будет противостоять сборная Словакии. Матч пройдет в ночь на четверг, 30 декабря.