ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Новак ДжоковичГлавная интрига в теннисе — сыграет ли Джокович на Australian Open. Почему серб может пропустить турнир в Мельбурне
  • 02:55
    • Сборная России обыграла Швейцарию на МЧМ-2022
  • 01:32
    • «МЮ» ушел от поражения в матче с «Ньюкаслом»
  • 00:35
    • Сборная Финляндии разгромила Австрию на МЧМ-2022
  • 21:39
    • «Ак Барс» в овертайме взял верх над «Магниткой»
  • 20:28
    • Манчини признан лучшим тренером года по версии Globe Soccer Awards, «Челси» — лучший клуб
    Все новости спорта

    Юров: Сборная России сделала выводы после поражения от Швеции

    Хоккей Молодежный чемпионат мира по хоккею Сборная России Сборная Швейцарии
    Нападающий молодежной сборной России Данила Юров, набравший 2 (1+1) очка в матче МЧМ со Швейцарией (4:2), поделился впечатлениями от игры.

    Данила Юров
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Данила Юров

    «Тренеры говорили, что сегодня нужно убрать ненужные удаления, которые сломали игру со шведами. Мы сделали выводы, получилась менее грязная игра с нашей стороны, поэтому результат такой.

    О драфте НХЛ не думаю, это на второй план у меня ушло пока. Сейчас главное выиграть — золото МЧМ, а драфт — это результат работы всего сезона. Ещё будет время улучшить свои позиции. Сейчас моё дело просто выходить на лёд и делать всё для победы национальной команды», — цитирует Юрова «Чемпионат».

    В следующем матче сборной России будет противостоять сборная Словакии. Матч пройдет в ночь на четверг, 30 декабря.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «МЮ» воспользоваться проблемами «Ньюкасла»?
  • «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
  • Очередной матч в Казани пробьет тотал «больше»
  • «Ак Барс» — «Металлург» Мг. Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
  • В Нижнем Новгороде «Торпедо» не даст «Спартаку» выбить третью кряду победу?
  • «Торпедо» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.60
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.43
  • Экспресс дня 28 декабря
  • Сегодня в 22:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Автомобилист — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Вегас
  • Хоккей
  • Завтра в 06:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Локомотив — Спартак
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Барыс — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Гуанчжоу Сити — Шанхай Порт
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Шеньчжэнь — Чанчунь Ятай
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Хэбей — Гуанчжоу
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Бэйцзин Гоань — Шаньдун Тайшань
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2022
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие