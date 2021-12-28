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    Сборная России обыграла Швейцарию на МЧМ-2022

    Хоккей Молодежный чемпионат мира по хоккею Сборная России Сборная Швейцарии
    Сборная России одержала победу над командой Швейцарии (4:2) в матче 2-го тура группы В на молодежном чемпионата мира по хоккею (U20).

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    В составе победителей отличились Данила Юров, Дмитрий Злодеев, Павел Тютнев и Матвей Мичков.

    Голы швейцарцев на свой счет записали Аттилио Биаска и Фабиан Рицман.

    Ворота сборной России в этой игре защищал Егор Гуськов, отразивший 15 из 17 бросков по воротам.

    У его визави из Швейцарии Кевина Паше — 28 сейвов после 32 попыток взятия ворот.

    Молодежный чемпионат мира. Группа B
    Россия U20 — Швейцария U20 — 4:2 (3:1, 0:0, 1:1)
    Голы: Юров — 1 (Чибриков), 7:21 — 1:0. Злодеев — 1 (Дидковский), 15:42 — 2:0. Тютнев — 1 (Савиков, Юров), 17:39 — 3:0. Бьяска — 1 (Сидлер, Фарни), 18:56 — 3:1. Мичков — 3 (Демидов, Хуснутдинов), 51:57 — 4:1. Рицман — 1 (Алленспах, Штройле), 58:45 — 4:2Вратари: Гуськов — ПашеШтраф: 4 — 2

    Для сборной России это первая победа на турнире, с 3 очками она занимает третье место в группе В. Для Швейцарии это первый матч на МЧМ-2022.

    В следующем матче сборной России будет противостоять сборная Словакии. Матч пройдёт в ночь на четверг, 30 декабря. Начало — 00:30 мск.

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