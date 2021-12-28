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    Фетисов: Надеюсь, организаторы МЧМ-2020 найдут правильное решение

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    Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал отмену матча молодежного чемпионата мира между командами США и Швейцарии.

    Вячеслав Фетисов
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    Вячеслав Фетисов

    «Откуда я знаю, какая там обстановка. В Канаде уже, наверное все проговорено. Обидно, конечно. Рано закрываются из-за ковида. Надеюсь, они найдут правильное решение.

    Как перенести матч? Это же не просто ящик, чтобы его взять и перенести с места на место. Не знаю», — сказал Фетисов «Спорт-Экспрессу».

    Согласно регламенту, сборной США засчитано техническое поражение со счетом 0:1, так как два хоккеиста сдали положительные тесты на коронавирус, а всю остальную команду отправили на карантин.

    Отмечается, что решение принято, чтобы сохранить спортивную целостность соревнований в свете чрезвычайных обстоятельств, связанных с коронавирусом.

    1 января американская команда должна сыграть против России.

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