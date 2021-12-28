Канада забросила 11 шайб Австрии в матче молодежного чемпионата мира

Сборная Канады разгромила сборную Австрии на молодежном чемпионате мира до 20 лет. Матч завершился со счетом 11:2.

У канадцев отметились Кент Джонсон, Лукас Кормье, Логан Стэнковен, Коннор Бедард (покер), Коул Перфетти, Мэйсон Мактавиш (дубль) и Маврик Бурк. Лукаш Нечесаны и Маттиас Бём оформили шайбы престижа у австрийцев.

Молодежный чемпионат мира. Группа A Австрия U20 — Канада U20 — 2:11 (0:5, 1:1, 1:5) Голы: Джонсон — 1 (бол., Перфетти, Пауэр), 5:08 — 0:1. Кормье — 1 (Гюнтер, Грейг), 6:03 — 0:2. Стэнковен — 1 (Мактавиш, Сили), 8:22 — 0:3. Бедард — 1 (бол., Нейборс, Райт), 15:02 — 0:4. Бедард — 2 (Деснуайер, Куилль), 16:13 — 0:5. Бедард — 3 (Деснуайер), 26:13 — 0:6. Нечесаны — 1 (Рорер), 39:29 — 1:6. Перфетти — 1 (Бурк), 40:27 — 1:7. Бедард — 4 (Куилль, Деснуайер), 42:34 — 1:8. Мактавиш — 2 (Гюнтер, Гюле), 44:44 — 1:9. Мактавиш — 3 (Сили, Пауэр), 45:31 — 1:10. Бурк — 1 (Перфетти), 46:47 — 1:11. Бем — 1 (бол., Валльнер, Райнбагер), 52:20 — 2:11Вратари: Зоммер — БрошуШтраф: 10 — 2Броски: 22 (6+8+8) — 64 (25+19+20)

Это вторая победа Канады подряд. Австрия потерпела второе фиаско на этом ЧМ.