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    Канада забросила 11 шайб Австрии в матче молодежного чемпионата мира

    Хоккей Молодежный чемпионат мира по хоккею Сборная Канады
    Сборная Канады разгромила сборную Австрии на молодежном чемпионате мира до 20 лет. Матч завершился со счетом 11:2.

    Канада забросила 11 шайб Австрии в матче молодежного чемпионата мира
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    У канадцев отметились Кент Джонсон, Лукас Кормье, Логан Стэнковен, Коннор Бедард (покер), Коул Перфетти, Мэйсон Мактавиш (дубль) и Маврик Бурк. Лукаш Нечесаны и Маттиас Бём оформили шайбы престижа у австрийцев.

    Молодежный чемпионат мира. Группа A
    Австрия U20 — Канада U20 — 2:11 (0:5, 1:1, 1:5)
    Голы: Джонсон — 1 (бол., Перфетти, Пауэр), 5:08 — 0:1. Кормье — 1 (Гюнтер, Грейг), 6:03 — 0:2. Стэнковен — 1 (Мактавиш, Сили), 8:22 — 0:3. Бедард — 1 (бол., Нейборс, Райт), 15:02 — 0:4. Бедард — 2 (Деснуайер, Куилль), 16:13 — 0:5. Бедард — 3 (Деснуайер), 26:13 — 0:6. Нечесаны — 1 (Рорер), 39:29 — 1:6. Перфетти — 1 (Бурк), 40:27 — 1:7. Бедард — 4 (Куилль, Деснуайер), 42:34 — 1:8. Мактавиш — 2 (Гюнтер, Гюле), 44:44 — 1:9. Мактавиш — 3 (Сили, Пауэр), 45:31 — 1:10. Бурк — 1 (Перфетти), 46:47 — 1:11. Бем — 1 (бол., Валльнер, Райнбагер), 52:20 — 2:11Вратари: Зоммер — БрошуШтраф: 10 — 2Броски: 22 (6+8+8) — 64 (25+19+20)

    Это вторая победа Канады подряд. Австрия потерпела второе фиаско на этом ЧМ.

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