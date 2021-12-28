ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Новак ДжоковичГлавная интрига в теннисе — сыграет ли Джокович на Australian Open. Почему серб может пропустить турнир в Мельбурне
  • 02:55
    • Сборная России обыграла Швейцарию на МЧМ-2022
  • 01:32
    • «МЮ» ушел от поражения в матче с «Ньюкаслом»
  • 00:35
    • Сборная Финляндии разгромила Австрию на МЧМ-2022
  • 21:39
    • «Ак Барс» в овертайме взял верх над «Магниткой»
  • 20:28
    • Манчини признан лучшим тренером года по версии Globe Soccer Awards, «Челси» — лучший клуб
    Все новости спорта

    Главный тренер сборной Швейцарии подвел итоги матча с Россией

    Хоккей Молодежный чемпионат мира по хоккею Сборная России Сборная Швейцарии
    Главный тренер молодежной сборной Швейцарии Марко Байер дал комментарий после поражения своей команды в матче со сборной России (2:4) на МЧМ-2022.

    Марко Байер
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Марко Байер

    «Мы начали не так, как хотели, но счастлив, что стали прибавлять по ходу игры. Я уже говорил раньше, что нам нужно провести матч перед началом турнира.

    В этом году мы снова не смогли сыграть выставочную встречу, а нашей команде надо знать, на каком уровне мы будем играть. Рад, что мы прогрессировали по ходу игры, но нам все равно надо включить следующую передачу, если мы хотим добиваться побед на турнире.

    Отсутствие игр перед турниром — не оправдание, мы принимаем эту ситуацию, но это правда, что другие команды смогли сыграть, а мы нет. У нас много ребят выступают в Европе, на больших площадках, а здесь площадка маленькая. Мы были в невыгодном положении, но что есть, то есть. Будем прибавлять от матча к матчу», — приводит слова Байера «Чемпионат».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ливерпуль» тоже выиграет у «Лестера» с разгромным счетом?
  • «Лестер» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Добьют ли динамовцы серию побед до трех матчей?
  • ЦСКА — «Динамо» Москва. Прогноз и ставки
  • 2.23
    •
  • Сможет ли «Тоттенхэм» выиграть на поле «Саутгемптона»?
  • «Саутгемптон» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.43
  • Экспресс дня 28 декабря
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Лестер — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч ЦСКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Уотфорд — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Автомобилист — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Вегас
  • Хоккей
  • Завтра в 06:30
    •  2.90
  • Прогноз на матч Блэкпул — Мидлсбро
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Халл Сити
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2022
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие