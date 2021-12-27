«Ак Барс» в овертайме взял верх над «Магниткой»

Казанскийодержал домашнюю победу над магнитогорским(4:3 ОТ) в овертайме матча регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей хет-трик оформил Илья Сафонов, отличившийся в основное время и принесший «барсам» победу в овертайме. Еще одна шайба на счету Пера Линдхольма.

Голы магнитогорцев записали на свой счет Филипп Майе, Алексей Маклюков, Карри Джош.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Ак Барс» (Казань) — «Металлург» (Магнитогорск) — 4:3 ОТ (1:1, 0:0, 2:2, 1:0) Голы: Сафонов — 4, 5:19 — 1:0. Майе — 14 (Голдобин, Лайпсик), 7:45 — 1:1. Маклюков — 1 (Чибисов), 44:13 — 1:2. Карри — 10 (Маклюков, Чибисов), 54:48 — 1:3. Сафонов — 5 (Зарипов, Кэмпфер), 56:48 — 2:3. Линдхольм — 5 (Кагарлицкий, Кэмпфер), 58:56 — 3:3. Сафонов — 6 (Петров, Демерс), 61:47 — 4:3Вратари: Билялов — ОлкинуораБроски: 35 (10+12+11+2) — 15 (8+4+3+0)Штраф: 4 — 6

«Металлург» остался на первой позиции Востока с 66-ю очками, «Ак Барс» поднялся на третье место и имеет 58 баллов.

Следующий матч в регулярном чемпионате «магнитка» проведет на выезде против минского «Динамо» 29 декабря, а «Ак Барс» поедет в гости к «Автомобилисту» в этот же день.