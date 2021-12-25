Форвард «Сибири» Шаров: Проиграли, но имели много хороших моментов

Нападающий «Сибири»прокомментировал поражение команды от СКА (3:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщает официальный сайт лиги.

«Проиграли, но имели много хороших моментов. Даже больше, чем соперник. Но мастерство сказывается, немного не хватило для победы. Когда отыгрывались — больше рисковали, от этого возникало преимущество. Уверенность в Сятери позволила нам не расклеиться после первой шайбы. Победа в Питере над СКА тоже добавляла уверенности. На лавке пытались друг друга успокаивать». — сказал Шаров.

'Сибирь' занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 48 очков в 42 матчах.