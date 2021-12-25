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    Форвард «Сибири» Шаров: Проиграли, но имели много хороших моментов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Сибирь СКА
    Нападающий «Сибири» Александр Шаров прокомментировал поражение команды от СКА (3:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщает официальный сайт лиги.

    Александр Шаров
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    Александр Шаров

    «Проиграли, но имели много хороших моментов. Даже больше, чем соперник. Но мастерство сказывается, немного не хватило для победы. Когда отыгрывались — больше рисковали, от этого возникало преимущество. Уверенность в Сятери позволила нам не расклеиться после первой шайбы. Победа в Питере над СКА тоже добавляла уверенности. На лавке пытались друг друга успокаивать». — сказал Шаров.

    'Сибирь' занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 48 очков в 42 матчах.

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