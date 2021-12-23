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    Михайлис: Два периода очень здорово сдерживали атаки «Ак Барса»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Барыс Ак Барс КХЛ
    Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис прокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (3:5).

    Юрий Михайлис
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    Юрий Михайлис

    «Хорошая игра, мне понравилось, как действовали по самоотдаче, очень самоотверженно. Два периода очень здорово сдерживали атаки соперника, ловили их на контратаке, забивали неплохие голы.

    Потом потеряли концентрацию, плюс центральный нападающий у нас выпал из-за травмы, на третий пришлось перекраивать звенья, здесь ошибка и была в позиционной обороне пропустили голы.

    Обидно, что момент был у Ромы Савченко, еще моменты были. Реализуй все эти атаки — все по-другому бы сложилось», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

    В первом периоде нападающий Егор Петухов пытался забить гол броском из-за ворот, но бросок парировал Тимур Билялов. На добивании шайбу забросил в ворота Якоб Берглунд.

    «Попытка лакросса? Мне понравился момент у Егора Петухова, он на тренировках часто исполняет такие моменты, если у него получается — почему нет?

    Пусть пробует, это добавляет уверенности и ему, и всей команде. И игра смотрится, и зрителям нравится. Так что почему нет?» — сказал Михайлис.

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