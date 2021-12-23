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    Квартальнов: Хорошо, что нашлись лидеры, которые перевернули игру с «Барысом»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Ак Барс Барыс КХЛ
    Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ над «Барысом» (5:3) .

    Дмитрий Квартальнов
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    Дмитрий Квартальнов

    «Непростая игра была сегодня, тяжелая, трудно для нас все складывалось. Хорошо, что нашлись лидеры, которые ее перевернули. Были легкие шайбы, но потом Тимур помог.

    Ребята соперника убегали одни и это беспокоит. Надо изучать, смотреть с чего идут эти атаки. Не может команда сегодня быть одной, завтра другой.

    Хорошая всегда находит в себе силы и переворачивает встречи — это и пытался донести до ребят в перерыве. Голы с пятака — это наша проблема.

    Могу в зачет команде отнести третий период, здорово что у нас Данис есть, он важную роль в голе сыграл в такой нужной шайбе, выиграл борьбу, отдал передачу.

    По второй шайбе у нас не было сигнала, что били по ловушке Билялова. Единственное, мы думали, что игрок "Барыса" в площади ворот, но не мешал.

    Посмотрим, мне сигнала не было, не видел. Будем момент изучать. Не могу ничего сказать», — сказал Квартальнов «Спорт-Экспрессу».

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