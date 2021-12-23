«Локомотив» выиграл у «Адмирала» во Владивостоке

«Локомотив» прервал серию «Адмирала» из трех побед подряд Фото: hclokomotiv.ru
Матч, состоявшийся во Владивостоке, завершился со счетом 3:0 в пользу «Локомотива».
По шайбе в ворота хозяев забросили Рушан Рафиков, Рид Буше и Денис Алексеев.
«Локомотив» прервал серию «Адмирала» из трех побед подряд.
«Локомотив» занимает пятое место в Западной конференции — 52 очка. «Адмирал» находится на 11-й строчке на Востоке — 25 очков.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Адмирал» (Владивосток) — «Локомотив» (Ярославль) — 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)
Голы: Рафиков — 7 (бол., Баранцев), 31:05 — 0:1. Буше — 10 (Баранцев), 37:34 — 0:2. Алексеев — 10 (бол., Буше, Каюмов), 47:05 — 0:3Вратари: Серебряков — ИсаевШтраф: 12 — 6Броски: 32 (13+7+12) — 33 (11+10+12)
Еще в одном матче нижнекамский «Нефтехимик» выиграл на выезде у хабаровского «Амура» — 5:4 ОТ (1:1, 0:3, 3:0, 1:0).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Амур» (Хабаровск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 4:5 ОТ (1:1, 3:0, 0:3, 0:1)
Голы: Томашек — 7 (бол., Горшков, Файзуллин), 4:08 — 1:0. Лещенко — 6 (бол., Клок, Хайруллин), 13:47 — 1:1. Ленц — 6 (бол., Гребенщиков), 20:26 — 2:1. Шаров — 7 (Файзуллин, Ленц), 29:23 — 3:1. Томашек — 8 (Гребенщиков), 38:33 — 4:1. Сидоров — 3 (бол., Кнот, Вихарев), 43:29 — 4:2. Гиматов — 1 (бол., Кнот, Вихарев), 45:22 — 4:3. Сидоров — 4 (Артюхин, Гиматов), 50:41 — 4:4. Секстон — 5 (Кнот), 62:20 — 4:5Вратари: Аликин — Судницин (Туохимаа, 40:00)Штраф: 29 — 10Броски: 19 (5+8+5+1) — 34 (7+11+13+3)