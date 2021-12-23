«Локомотив» выиграл у «Адмирала» во Владивостоке

Ярославскийодержал гостевую победу надв рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Матч, состоявшийся во Владивостоке, завершился со счетом 3:0 в пользу «Локомотива».

По шайбе в ворота хозяев забросили Рушан Рафиков, Рид Буше и Денис Алексеев.

«Локомотив» прервал серию «Адмирала» из трех побед подряд.

«Локомотив» занимает пятое место в Западной конференции — 52 очка. «Адмирал» находится на 11-й строчке на Востоке — 25 очков.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Адмирал» (Владивосток) — «Локомотив» (Ярославль) — 0:3 (0:0, 0:2, 0:1) Голы: Рафиков — 7 (бол., Баранцев), 31:05 — 0:1. Буше — 10 (Баранцев), 37:34 — 0:2. Алексеев — 10 (бол., Буше, Каюмов), 47:05 — 0:3Вратари: Серебряков — ИсаевШтраф: 12 — 6Броски: 32 (13+7+12) — 33 (11+10+12)

Еще в одном матче нижнекамский «Нефтехимик» выиграл на выезде у хабаровского «Амура» — 5:4 ОТ (1:1, 0:3, 3:0, 1:0).