Воробьев: Второй период с «Северсталью» провели, скажу так, очень средненько

Главный тренер «Металлурга»прокомментировал победу над(4:3 ОТ).

«Всегда первый матч после перерыва сложный. Наверное, лучше его проводить на выезде. Хорошо мы начали, несколько сделали неоправданных ошибок ближе к концу первого периода.

Второй период, скажу так, очень средненько. Матч тяжелый, самое главное, что взяли два очка, нам очень важно было их заработать.

Понимал ли риск, когда брал запрос? Конечно, понимали. Но с нашей камеры было видно, что игрок "Северстали" сам попал локтем в голову вратарю.

Но опять же — это наша камера, у нас нет столько возможностей. Решение принималось в Москве, сказали, что момент "на тоненького", приняли вот такое решение. Классно поиграли втроем.

Выпустили в овертайме Карпова вместо Хультстрема в овертайме после выигранного вбрасывания? Сейчас хорошо говорить, конечно.

Но у нас в прошлом году было то же самое: в зоне обороны на вбрасывание выходят два защитника сначала. Они лучше сыграют в обороне, чем кто-то.

А потом Линус должен был меняться, Макс выскочил и здорово отдал Артем Минулин», — цитирует Воробьева пресс-служба КХЛ.