Елесин: Начало матча с Канадой было скомканное, но затем втянулись

Защитник сборной Россиипрокомментировал победу над Канадой (4:3) в стартовом матче домашнего этапа Евротура.

Хоккеист стал автором одной из заброшенных шайб.

«Хорошая игра, хорошо, что выиграли. Начало было где-то скомканное. Но затем втянулись.

У канадцев хорошая команда, они собрали лучших из тех, что смогли приехать. Рассчитывал сыграть против нашего ярославского Эдди Паскуале, но они поставили другого вратаря.

О шансах поехать или не поехать на Олимпиаду я не думаю. Что будет, то будет», — сказал Елесин Sportbox.ru.

Россияне набрали три очка и поднялись на первое место в турнирной таблице. В следующем матче Кубка Первого канала команда сыграет против Швеции.