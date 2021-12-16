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    Елесин: Начало матча с Канадой было скомканное, но затем втянулись

    Хоккей Сборная России Сборная Канады Кубок Первого канала Евротур
    Защитник сборной России Александр Елесин прокомментировал победу над Канадой (4:3) в стартовом матче домашнего этапа Евротура.

    Александр Елесин
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    Александр Елесин

    Хоккеист стал автором одной из заброшенных шайб.

    «Хорошая игра, хорошо, что выиграли. Начало было где-то скомканное. Но затем втянулись.

    У канадцев хорошая команда, они собрали лучших из тех, что смогли приехать. Рассчитывал сыграть против нашего ярославского Эдди Паскуале, но они поставили другого вратаря.

    О шансах поехать или не поехать на Олимпиаду я не думаю. Что будет, то будет», — сказал Елесин Sportbox.ru.

    Россияне набрали три очка и поднялись на первое место в турнирной таблице. В следующем матче Кубка Первого канала команда сыграет против Швеции.

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