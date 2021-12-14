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    Стал известен состав молодежной сборной России на чемпионат мира в Канаде

    Хоккей Молодежный чемпионат мира по хоккею Сборная России
    Тренерский штаб молодежной сборной России U20 определился с составом команды для участия в матчах чемпионата мира 2022, который пройдет с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022 года в Канаде. Состав представила пресс-служба ФХР.

    Игроки сборной России U20
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    Игроки сборной России U20

    Вратари: Ярослав Аскаров (СКА), Егор Гуськов («Локомотив»), Максим Моторыгин (ЦСК ВВС).

    Защитники: Владимир Грудинин (ЦСКА), Кирилл Кирсанов, Арсений Коромыслов, Никита Смирнов (все — СКА), Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев»), Никита Новиков («Динамо» М), Егор Савиков («Спартак»), Кирилл Стеклов («Витязь»).

    Нападающие: Иван Дидковский («Динамо» М), Никита Гуслистов («Северсталь»), Иван Зинченко («Витязь»), Дмитрий Злодеев, Василий Пономарев (оба — «Спартак»), Семен Демидов, Матвей Мичков, Федор Свечков, Кирилл Танков, Марат Хуснутдинов, Никита Чибриков (все — СКА), Александр Пашин («Салават Юлаев»), Павел Тютнев («Локомотив»), Данила Юров («Металлург» Мг).

    Россияне проведут 2 товарищеских матча перед турниров — против Германии 19 декабря и Канады 22 декабря.

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