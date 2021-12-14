Радулов не сыграет против «Сент-Луиса»

Нападающий «Далласа»пропустит игру регулярного чемпионата НХЛ против

Кроме россиянина в матче не примут участие форварды «Далласа» Роопе Хинц и Йоэль Кивиранта, сообщает журналист The Athletic Саад Юсуф со ссылкой на главного тренера «Старз» Рика Боунесса.

Ранее СМИ проинформировали, что Хинц и Радулов отсутствовали на тренировке команды в понедельник из-за болезни.

«Звезды» в экстренном порядке вызовут нескольких хоккеистов из фарм-клуба.

В нынешнем сезоне Радулов провел 25 встреч и набрал 11 (1+10) очков.

Матч «Даллас» — «Сент-Луис» пройдет в среду и начнется в 4:30 мск.