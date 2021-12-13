Задоров и еще пять хоккеистов «Калгари» заболели коронавирусом

В клубе Национальной хоккейной лигивспышка COVID-19, сообщает пресс-служба лиги

Нападающие «Калгари» Элиас Линдхольм, Эндрю Манджипани, Брэд Ричардсон и Адам Ружичка, а также защитники Крис Танев и Никита Задоров сдали положительные анализы на коронавирус.

В качестве меры предосторожности закрыта тренировочная база команды. Перенесены ближайшие три игры «Калгари» — с «Чикаго», «Нэшвиллом» и «Торонто».

«Калгари» стал третьей командой в этом сезоне, игры которой будут перенесены из-за коронавируса. Ранее в подобную ситуацию попадали два клуба лиги — «Оттава» и «Айлендерс».