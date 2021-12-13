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    Задоров и еще пять хоккеистов «Калгари» заболели коронавирусом

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    В клубе Национальной хоккейной лиги «Калгари Флеймс» вспышка COVID-19, сообщает пресс-служба лиги.

    Никита Задоров
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    Никита Задоров

    Нападающие «Калгари» Элиас Линдхольм, Эндрю Манджипани, Брэд Ричардсон и Адам Ружичка, а также защитники Крис Танев и Никита Задоров сдали положительные анализы на коронавирус.

    В качестве меры предосторожности закрыта тренировочная база команды. Перенесены ближайшие три игры «Калгари» — с «Чикаго», «Нэшвиллом» и «Торонто».

    «Калгари» стал третьей командой в этом сезоне, игры которой будут перенесены из-за коронавируса. Ранее в подобную ситуацию попадали два клуба лиги — «Оттава» и «Айлендерс».

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