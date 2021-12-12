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    «Спартак» с крупным счетом победил «Автомобилист»

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    Московский «Спартак» на своем льду оформил победу над «Автомобилистом» со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Игроки «Спартака»
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    Игроки «Спартака»

    Йори Лехтеря, Иван Дроздов (дубль), Вячеслав Солодухин и Тим Хед отметились в составе победителей.

    По шайбе у гостей забросили Райан Спунер и Патрис Кормье.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Спартак» (Москва) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 5:2 (4:2, 0:0, 1:0)
    Голы: Лехтеря — 9 (бол., Широков, Хохлачев), 4:30 — 1:0. Спунер — 11 (Мэйсек), 6:43 — 1:1. Дроздов — 7 (Петтерссон, Виртанен), 6:57 — 2:1. Солодухин — 1 (Хафизов, Авцин), 7:58 — 3:1. Кормье — 7 (Романцев, Бочаров), 8:18 — 3:2. Хед — 3 (Цыплаков), 14:07 — 4:2. Дроздов — 8 (п.в.), 59:59 — 5:2Вратари: Сковронский — Шикин (Галкин, 7:58, 57:42)Штраф: 4 — 14Броски: 40 (23+11+6) — 32 (11+13+8)

    После третьей победы подряд «Спартак» набрал 45 очков и занимает 7 место в Западной конференции. «Автомобилист» с 39 очками на 2 строчке Востока.

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